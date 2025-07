正解は「ぴったり」でした!

手袋のようにぴったりとフィットするものを指す表現です。

文字通りにも比喩的にも使えるそうですよ。

「Jenny, our newest employee, fits our team like a glove.」

(私たちの新入社員のジェニーは、私たちのチームにぴったりフィットしています)