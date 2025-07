ミニドールが当たる“なぞとき”チャレンジ！マテル ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』フローズンくじキャンペーン

世界大手の玩具メーカーのマテルは、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』のフローズンくじキャンペーンを開催!

中学生以下が対象で、なぞときにチャレンジして、くじをひくと、抽選で「エルサ」のミニドールがもらえるキャンペーン。

また、参加者賞として全員に、エルサとアナ、オラフのぬりえをプレゼント☆

参加はお一人あたり、1回まで、中学生以下であればどなたでも参加できます。

今回は、そんな「フローズンくじキャンペーン」について、エディオン 横浜西口本店の店頭の様子とあわせて紹介していきます。

マテル ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』フローズンくじキャンペーン

フローズンくじキャンペーンのカードを手に入れたらなぞときスタート!

店内に設置している「アナと雪の女王」のキャラクターがいる2つの「チェックポイント」を探し、

なぞをときます。

エルサのチェックポイントはクロスワードパズルになっていて、家族みんなで考えながら楽しむことができます。

もう一つのチェックポイントはアナが目印!

ひみつのキーワードをすべて埋めて、レジへお渡しいただくと、スクラッチくじにチャレンジすることができます。

スクラッチチャンスであたりが出ると、「エルサ」のミニドールをプレゼント。

また、参加された方はもれなくアナ、エルサ、オラフのぬりえがもらえます。

「エルサ」のミニドールが当たる『アナと雪の女王』のタイアップキャンペーン。

チェックポイントは店内のどこかにあるので、チェックポイントを探しながらかわいいおもちゃとの出会いも楽しんでくださいね!

2025年7月19日(土)より順次実施される、ディズニー・アニメーション映画『アナと雪の女王』フローズンくじキャンペーンの紹介でした☆

実施店舗や日程はこちらからチェック

取材協力:エディオン 横浜西口本店、マテル・インターナショナル

