明日放送！『音楽の日 2025』タイムテーブル発表
■8時間にわたって生放送で届けられる夏の大型音楽特番！
7月19日14時よりTBSにて生放送される『音楽の日 2025』。
このたび、番組のタイムテーブルが番組公式サイトにて公開された。
総合司会は15回連続となる安住紳一郎TBSアナウンサーと、江藤愛TBSアナウンサー。東京・渋谷駅には『音楽の日 2025』出演者のなかから26組のアーティストの、ここでしか見られない「熱唱ポスター」も登場。放送を目前に、大きな盛り上がりを見せている。
当日は、8時間にわたって繰り広げられる夏の大型音楽特番を、存分に楽しもう。
＜タイムテーブル＞
■14時台
Aぇ! group「《A》BEGINNING」
岡本真夜「TOMORROW」
KID PHENOMENON「ONE DAY」
郷ひろみ「2億4千万の瞳 ～エキゾチック・ジャパン～」「最強無敵のDong Dong Dong!」
THE JET BOY BANGERZ「PARTY IN HERE」
s**t kingz「Oh s**t!! feat. SKY-HI」
島津亜矢「時代」
超特急「メタルなかよし」
中西保志「最後の雨」
MAX「TORA TORA TORA」
ME:I「MUSE」
nobodyknows+「ココロオドル」
BOYNEXTDOOR「今日だけI LOVE YOU (Japanese Ver.)」
LIL LEAGUE「刺激最優先」
（※50音順）
■15時台
◇ココロ燃やす4大合唱
Aqua Timez「虹」
INI「Party Goes On」
Crystal Kay「恋におちたら」
JO1「BE CLASSIC」
SUPER BEAVER「アイラヴユー」
SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー！」
SKY-HI「At The Last」
DA PUMP「U.S.A.」
乃木坂46「おひとりさま天国」
HIPPY「君に捧げる応援歌」
M!LK「イイじゃん」
Little Glee Monster「For Decades」
（※50音順）
■16時台
◇ココロ燃やす4大合唱
GRe4N BOYZ×NEWS「U R not alone」
IMP.「CRUISIN’」
XG「IS THIS LOVE」
&TEAM「青嵐 (Aoarashi)」
キタニタツヤ「青のすみか」
倉木麻衣「Feel fine!」
こっちのけんと「はいよろこんで」
超ときめき♡宣伝部「超最強」
BE:FIRST「Sailing」
MAZZEL「Seaside Story」
三浦大知「Blizzard」
RIP SLYME「楽園ベイベー」
Little Black Dress「君は1000％」
LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE -Japanese ver.-」
（※50音順）
■17時台
◇ココロ燃やす4大合唱
SG「僕らまた」
ILLIT「Almond Chocolate」
Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」「AAO」
CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」
CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」
コレサワ「元彼女のみなさまへ」
櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」
三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」
Superfly「僕のこと」
HANA「ROSE」
FRUITS ZIPPER「かがみ」
（※50音順）
■18時台
◇ココロ燃やす4大合唱
WEST.「アンジョーヤリーナ」
◇ココロ燃やすお祭りソング
Da-iCE「Tasty Beating Sound」
◇SP企画「ココロの歌プロジェクト」
HIDE（GRe4N BOYZ）が『音楽の日』のために作詞・作曲
MIGOPPER!（ミゴッパー）
・平成世代 ISSA（DA PUMP）
・昭和世代 郷ひろみ
・平成世代 藤本美貴（モーニング娘。OG）
・令和世代 FRUITS ZIPPER
・令和世代 M!LK
「ウタウタイ」
ILLIT「Magnetic」
King & Prince「HEART」「シンデレラガール」
SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」
SixTONES「GONG」「BOYZ」
timelesz「Rock this Party」
NEWS「チャンカパーナ」
乃木坂46「ガールズルール」
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」「ダーリン」
Little Glee Monster「好きだ。」
（※50音順）
■19時台
Da-iCE「スターマイン」
日向坂46「ドレミソラシド」
WEST.「ええじゃないか」
AKB48「Oh my pumpkin!」「ポニーテールとシュシュ」
Number_i「GOAT」「INZM」「GOD_i」
（※50音順）
◇東京ディズニーリゾート(R) スペシャルパフォーマンス
東京ディズニーランド(R)および東京ディズニーシー(R)様々なエリアを舞台に、珠玉の名曲の数々を、豪華アーティストたちが歌い繋ぐ！
ME:I×IS:SUE「ジャンボリミッキー！」
HANA（CHIKA・KOHARU・JISOO）ディズニー映画『モアナと伝説の海』より「どこまでも ～How Far I’ll Go～」
中島健人・昆夏美 ディズニー映画『アラジン』より「ホール・ニュー・ワールド」
石丸幹二×新妻聖子×宮野真守×昆夏美×小林唯 東京ディズニーシー(R)で長年愛される楽曲「コンパス・オブ・ユア・ハート」
Little Glee Monster ディズニー映画『アナと雪の女王』より「レット・イット・ゴー ～ありのままで～」
新妻聖子×清水美依紗 ディズニー映画『アナと雪の女王』より「生まれてはじめて」
大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）ディズニー映画『ピノキオ』より「星に願いを」
Mrs. GREEN APPLE 東京ディズニーリゾート(R)夏のスペシャルイベントを彩る最新曲「Carrying Happiness」
（※順不同）
■20時台
WEST.「怪獣の花唄」
Crystal Kay「何度でも」
こっちのけんと「さよならエレジー」
島津亜矢「幾億光年」
増田貴久（NEWS）「瞳をとじて」
森山直太朗「生きとし生ける物へ」
（※50音順）
■20時～21時台
◇ダンス企画！総勢95名が魅せる！“DREAM DANCE”
年に1度、日本エンタメ界がひとつになって贈る『音楽の日』の「ダンス企画」。今年は“DREAMDANCE”と銘打ち、日本を代表する芸能事務所の精鋭メンバーたちが“ドリームチーム”を結成。『音楽の日』でしか見られない、夢のダンスショーが開幕！！
＊LDHグループ選抜チーム
中務裕太・小森隼（GENERATIONS）、陣・山本彰吾（THE RAMPAGE）、
松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、SHOW・TAKUMI・HINATA・TAKI（THE JET BOY BANGERZ）
＊坂道グループ選抜チーム
金川紗耶・小川彩（乃木坂46）、村井優・村山美羽（櫻坂46）、高橋未来虹（※「高」は、はしごだかが正式表記）・清水理央（日向坂46）
＊s**t kingz選抜チーム
YUUKI（IS:SUE）、NAOKO（HANA）、かれん（Little Glee Monster）、
武知海青（THE RAMPAGE）、RYUHEI（BE:FIRST）、マサヒロ（超特急）
＊スターダスト選抜チーム
ユーキ・マサヒロ・アロハ（超特急）、志村玲於（SUPER★DRAGON）、
EIKU・HAYATO（ONE N’ ONLY）、長野凌大（原因は自分にある。）、FUMIYA（BUDDiiS）、
山本龍人（ICEx）、森田璃空（Lienel）
＊STARTO ENTERTAINMENT選抜チーム
神山智洋（WEST.）、末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）、永岡蓮王・井上一太（AmBitious）
HYBE選抜チーム
FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO（&TEAM）、京助・礼央（aoen）
＊BMSG選抜チーム
SOTA・SHUNTO・RYUHEI（BE:FIRST）、RAN・SEITO・RYUKI・TAKUTO（MAZZEL）、
Aile The Shota
＊ライジングプロダクション選抜チーム
MAX、YORI・TOMO・KIMI・U-YEAH（DA PUMP）、Lead、小池成（プラチナボーイズ）
＊LAPONE選抜チーム
・LAPONE ENTERTAINMENT
川尻蓮・豆原一成（JO1）、木村柾哉・西洸人（INI）、田中笑太郎・谷口太一（DXTEEN）
・LAPONE GIRLS
AYANE・SUZU（ME:I）、RINO・YUUKI（IS:SUE）
◇ハーフタイムショー
＊ダンスバトル
中務裕太・TAKUMI（LDHグループ選抜チーム）、アロハ（スターダスト選抜チーム）、
NICHOLAS（HYBE選抜チーム）、RAN・SEITO（BMSG選抜チーム）、
TOMO（ライジングプロダクション選抜チーム）
＊次世代ダンスパフォーマンス
SEIYA・SHOW（BUDDiiS）、志賀李玖・筒井俊旭・竹野世梛（ICEx）、芳賀柊斗・高桑真之（Lienel）、
KID PHENOMENON、RUI・TAIKI・YUTA・KEI・COTA・TAICHI・HAL（BMSG TRAINEE）
■21時台
◇ココロひびけ。Snow Man『音楽の日』5曲メドレー
今年デビュー5周年を迎えた国民的アイドルグループ、Snow Manによる、日本中の“ココロ”を元気にするSPメドレー企画
Snow Man
「D.D.」
「HELLO HELLO」
「ナミダの海を越えて行け」
「Dangerholic」
「ブラザービート」
（※順不同）
番組情報
TBS『音楽の日2025』
07/19（土）14:00～21:56
総合司会：安住紳一郎（TBSアナウンサー）、江藤愛（TBSアナウンサー）
出演アーティスト（※五十音順）
INI、IMP.、ILLIT、Aqua Timez、石丸幹二、IS:SUE、WEST.、Aぇ! group、AKB48、SG、XG、&TEAM、岡本真夜、Kis-My-Ft2、キタニタツヤ、KID PHENOMENON、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、倉木麻衣、GRe4N BOYZ、Crystal Kay、郷ひろみ、こっちのけんと、小林唯、コレサワ、昆夏美、櫻坂46、THE JET BOY BANGERZ、三代目 J SOUL BROTHERS、JO1、s**t kingz、島津亜矢、清水美依紗、SWEET STEADY、SUPER BEAVER、Superfly、SKY-HI、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、DA PUMP、超ときめき♡宣伝部、超特急、中島健人、中西保志、Number_i、新妻聖子、NEWS、nobodyknows+、乃木坂46、HANA、BE:FIRST、HIPPY、日向坂46、藤本美貴、FRUITS ZIPPER、BOYNEXTDOOR、MAZZEL、MAX、ME:I、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、宮野真守、M!LK、森山直太朗、RIP SLYME、Little Glee Monster、Little Black Dress、LIL LEAGUE、LE SSERAFIM
『音楽の日2025』番組サイト
https://www.tbs.co.jp/ongakunohi/