明日放送！『音楽の日 2025』タイムテーブル発表

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■8時間にわたって生放送で届けられる夏の大型音楽特番！

7月19日14時よりTBSにて生放送される『音楽の日 2025』。

このたび、番組のタイムテーブルが番組公式サイトにて公開された。

総合司会は15回連続となる安住紳一郎TBSアナウンサーと、江藤愛TBSアナウンサー。東京・渋谷駅には『音楽の日 2025』出演者のなかから26組のアーティストの、ここでしか見られない「熱唱ポスター」も登場。放送を目前に、大きな盛り上がりを見せている。

当日は、8時間にわたって繰り広げられる夏の大型音楽特番を、存分に楽しもう。

＜タイムテーブル＞

■14時台

Aぇ! group「《A》BEGINNING」

岡本真夜「TOMORROW」

KID PHENOMENON「ONE DAY」

郷ひろみ「2億4千万の瞳 ～エキゾチック・ジャパン～」「最強無敵のDong Dong Dong!」

THE JET BOY BANGERZ「PARTY IN HERE」

s**t kingz「Oh s**t!! feat. SKY-HI」

島津亜矢「時代」

超特急「メタルなかよし」

中西保志「最後の雨」

MAX「TORA TORA TORA」

ME:I「MUSE」

nobodyknows+「ココロオドル」

BOYNEXTDOOR「今日だけI LOVE YOU (Japanese Ver.)」

LIL LEAGUE「刺激最優先」

（※50音順）

■15時台

◇ココロ燃やす4大合唱

Aqua Timez「虹」

INI「Party Goes On」

Crystal Kay「恋におちたら」

JO1「BE CLASSIC」

SUPER BEAVER「アイラヴユー」

SWEET STEADY「ぱじゃまぱーてぃー！」

SKY-HI「At The Last」

DA PUMP「U.S.A.」

乃木坂46「おひとりさま天国」

HIPPY「君に捧げる応援歌」

M!LK「イイじゃん」

Little Glee Monster「For Decades」

（※50音順）

■16時台

◇ココロ燃やす4大合唱

GRe4N BOYZ×NEWS「U R not alone」

IMP.「CRUISIN’」

XG「IS THIS LOVE」

&TEAM「青嵐 (Aoarashi)」

キタニタツヤ「青のすみか」

倉木麻衣「Feel fine!」

こっちのけんと「はいよろこんで」

超ときめき♡宣伝部「超最強」

BE:FIRST「Sailing」

MAZZEL「Seaside Story」

三浦大知「Blizzard」

RIP SLYME「楽園ベイベー」

Little Black Dress「君は1000％」

LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE -Japanese ver.-」

（※50音順）

■17時台

◇ココロ燃やす4大合唱

SG「僕らまた」

ILLIT「Almond Chocolate」

Kis-My-Ft2「Thank youじゃん！」「AAO」

CANDY TUNE「倍倍FIGHT!」

CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」

コレサワ「元彼女のみなさまへ」

櫻坂46「UDAGAWA GENERATION」

三代目 J SOUL BROTHERS「R.Y.U.S.E.I.」

Superfly「僕のこと」

HANA「ROSE」

FRUITS ZIPPER「かがみ」

（※50音順）

■18時台

◇ココロ燃やす4大合唱

WEST.「アンジョーヤリーナ」

◇ココロ燃やすお祭りソング

Da-iCE「Tasty Beating Sound」

◇SP企画「ココロの歌プロジェクト」

HIDE（GRe4N BOYZ）が『音楽の日』のために作詞・作曲

MIGOPPER!（ミゴッパー）

・平成世代 ISSA（DA PUMP）

・昭和世代 郷ひろみ

・平成世代 藤本美貴（モーニング娘。OG）

・令和世代 FRUITS ZIPPER

・令和世代 M!LK

「ウタウタイ」

ILLIT「Magnetic」

King & Prince「HEART」「シンデレラガール」

SUPER BEAVER「名前を呼ぶよ」

SixTONES「GONG」「BOYZ」

timelesz「Rock this Party」

NEWS「チャンカパーナ」

乃木坂46「ガールズルール」

Mrs. GREEN APPLE「ライラック」「ダーリン」

Little Glee Monster「好きだ。」

（※50音順）

■19時台

Da-iCE「スターマイン」

日向坂46「ドレミソラシド」

WEST.「ええじゃないか」

AKB48「Oh my pumpkin!」「ポニーテールとシュシュ」

Number_i「GOAT」「INZM」「GOD_i」

（※50音順）

◇東京ディズニーリゾート(R) スペシャルパフォーマンス

東京ディズニーランド(R)および東京ディズニーシー(R)様々なエリアを舞台に、珠玉の名曲の数々を、豪華アーティストたちが歌い繋ぐ！

ME:I×IS:SUE「ジャンボリミッキー！」

HANA（CHIKA・KOHARU・JISOO）ディズニー映画『モアナと伝説の海』より「どこまでも ～How Far I’ll Go～」

中島健人・昆夏美 ディズニー映画『アラジン』より「ホール・ニュー・ワールド」

石丸幹二×新妻聖子×宮野真守×昆夏美×小林唯 東京ディズニーシー(R)で長年愛される楽曲「コンパス・オブ・ユア・ハート」

Little Glee Monster ディズニー映画『アナと雪の女王』より「レット・イット・ゴー ～ありのままで～」

新妻聖子×清水美依紗 ディズニー映画『アナと雪の女王』より「生まれてはじめて」

大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）ディズニー映画『ピノキオ』より「星に願いを」

Mrs. GREEN APPLE 東京ディズニーリゾート(R)夏のスペシャルイベントを彩る最新曲「Carrying Happiness」

（※順不同）

■20時台

WEST.「怪獣の花唄」

Crystal Kay「何度でも」

こっちのけんと「さよならエレジー」

島津亜矢「幾億光年」

増田貴久（NEWS）「瞳をとじて」

森山直太朗「生きとし生ける物へ」

（※50音順）

■20時～21時台

◇ダンス企画！総勢95名が魅せる！“DREAM DANCE”

年に1度、日本エンタメ界がひとつになって贈る『音楽の日』の「ダンス企画」。今年は“DREAMDANCE”と銘打ち、日本を代表する芸能事務所の精鋭メンバーたちが“ドリームチーム”を結成。『音楽の日』でしか見られない、夢のダンスショーが開幕！！

＊LDHグループ選抜チーム

中務裕太・小森隼（GENERATIONS）、陣・山本彰吾（THE RAMPAGE）、

松井利樹（BALLISTIK BOYZ）、SHOW・TAKUMI・HINATA・TAKI（THE JET BOY BANGERZ）

＊坂道グループ選抜チーム

金川紗耶・小川彩（乃木坂46）、村井優・村山美羽（櫻坂46）、高橋未来虹（※「高」は、はしごだかが正式表記）・清水理央（日向坂46）

＊s**t kingz選抜チーム

YUUKI（IS:SUE）、NAOKO（HANA）、かれん（Little Glee Monster）、

武知海青（THE RAMPAGE）、RYUHEI（BE:FIRST）、マサヒロ（超特急）

＊スターダスト選抜チーム

ユーキ・マサヒロ・アロハ（超特急）、志村玲於（SUPER★DRAGON）、

EIKU・HAYATO（ONE N’ ONLY）、長野凌大（原因は自分にある。）、FUMIYA（BUDDiiS）、

山本龍人（ICEx）、森田璃空（Lienel）

＊STARTO ENTERTAINMENT選抜チーム

神山智洋（WEST.）、末澤誠也・草間リチャード敬太（Aぇ! group）、永岡蓮王・井上一太（AmBitious）

HYBE選抜チーム

FUMA・K・NICHOLAS・YUMA・JO（&TEAM）、京助・礼央（aoen）

＊BMSG選抜チーム

SOTA・SHUNTO・RYUHEI（BE:FIRST）、RAN・SEITO・RYUKI・TAKUTO（MAZZEL）、

Aile The Shota

＊ライジングプロダクション選抜チーム

MAX、YORI・TOMO・KIMI・U-YEAH（DA PUMP）、Lead、小池成（プラチナボーイズ）

＊LAPONE選抜チーム

・LAPONE ENTERTAINMENT

川尻蓮・豆原一成（JO1）、木村柾哉・西洸人（INI）、田中笑太郎・谷口太一（DXTEEN）

・LAPONE GIRLS

AYANE・SUZU（ME:I）、RINO・YUUKI（IS:SUE）

◇ハーフタイムショー

＊ダンスバトル

中務裕太・TAKUMI（LDHグループ選抜チーム）、アロハ（スターダスト選抜チーム）、

NICHOLAS（HYBE選抜チーム）、RAN・SEITO（BMSG選抜チーム）、

TOMO（ライジングプロダクション選抜チーム）

＊次世代ダンスパフォーマンス

SEIYA・SHOW（BUDDiiS）、志賀李玖・筒井俊旭・竹野世梛（ICEx）、芳賀柊斗・高桑真之（Lienel）、

KID PHENOMENON、RUI・TAIKI・YUTA・KEI・COTA・TAICHI・HAL（BMSG TRAINEE）

■21時台

◇ココロひびけ。Snow Man『音楽の日』5曲メドレー

今年デビュー5周年を迎えた国民的アイドルグループ、Snow Manによる、日本中の“ココロ”を元気にするSPメドレー企画

Snow Man

「D.D.」

「HELLO HELLO」

「ナミダの海を越えて行け」

「Dangerholic」

「ブラザービート」

（※順不同）

番組情報

TBS『音楽の日2025』

07/19（土）14:00～21:56

総合司会：安住紳一郎（TBSアナウンサー）、江藤愛（TBSアナウンサー）

出演アーティスト（※五十音順）

INI、IMP.、ILLIT、Aqua Timez、石丸幹二、IS:SUE、WEST.、Aぇ! group、AKB48、SG、XG、&TEAM、岡本真夜、Kis-My-Ft2、キタニタツヤ、KID PHENOMENON、CANDY TUNE、CUTIE STREET、King & Prince、倉木麻衣、GRe4N BOYZ、Crystal Kay、郷ひろみ、こっちのけんと、小林唯、コレサワ、昆夏美、櫻坂46、THE JET BOY BANGERZ、三代目 J SOUL BROTHERS、JO1、s**t kingz、島津亜矢、清水美依紗、SWEET STEADY、SUPER BEAVER、Superfly、SKY-HI、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、DA PUMP、超ときめき♡宣伝部、超特急、中島健人、中西保志、Number_i、新妻聖子、NEWS、nobodyknows+、乃木坂46、HANA、BE:FIRST、HIPPY、日向坂46、藤本美貴、FRUITS ZIPPER、BOYNEXTDOOR、MAZZEL、MAX、ME:I、三浦大知、Mrs. GREEN APPLE、宮野真守、M!LK、森山直太朗、RIP SLYME、Little Glee Monster、Little Black Dress、LIL LEAGUE、LE SSERAFIM

『音楽の日2025』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/ongakunohi/