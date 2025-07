NBIホールディングスは、同社の子会社である株式会社NBI地方創生インベストメントを通じ、下賀茂温泉の花のおもてなし南楽を取得するため売主:南楽荘と不動産売買契約を締結。

NBIホールディングス

NBIホールディングスは、同社の子会社である株式会社NBI地方創生インベストメントを通じ、下賀茂温泉の花のおもてなし南楽を取得するため売主:南楽荘と不動産売買契約を締結しました。

この物件は、伊豆下田エリア屈指の毎分200Lを超える自家源泉を保有し、多数人利用も取り込める全室50m2以上の広い客室を有する旅館です。

同社は「MACHIづくり共創会社」として、地方創生及び地域活性化へ寄与するホテル・旅館等への投資事業を行っており、今回本物件の旅館としての更なる価値向上を行うために、不動産の取得を行うものです。

取得後は運営変更を行い、その後一部改装工事を実施し、地域の魅力を再発見できる上質な旅館の展開を目指します。

同社は、2025年4月より全国のホテル・旅館等への投資を開始し、当初想定を上回るペースで物件への投資が行えているため、2027年3月までの目標投資金額を200億円から300億円へ上方修正します。

1. 案件概要

伊豆 南楽 概要

2. 現況写真(改修前)

現況写真

3. 位置図

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 伊豆 花のおもてなし南楽の取得に関するお知らせ!NBIホールディングス appeared first on Dtimes.