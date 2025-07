GENERATIONSのボーカル・片寄涼太が、8月6日に初のソロアルバム『Bouquet』をリリースすることを発表し、新曲「Stay or Go prod. by ☆Taku Takahashi (m-flo)」のMVを公開した。 ◆片寄涼太 動画 新曲「Stay or Go prod. by ☆Taku Takahashi (m-flo)」は、初のソロ楽曲「Possible」でもプロデューサーとして参加した☆Taku Takahashiによって手掛けられた疾走感のある楽曲となっている。 ソロアルバム『Bouquet』は、2024年8月、自身初のソロシングルのリリースから約1年ぶりのリリースとなり、片寄涼太のパーソナルなアイデアをふんだんに詰め込み、GENERATIONSで見せる表情とは全く違った楽曲や映像を収録したアルバムとなっているという。 ◾️アルバム『Bouquet』2025年8月6日(水)発売 商品形態(全3形態)[A] AL+DVD品番:RZCD-67354/B 価格:¥11,000(税込)初回仕様:初回スリーブ仕様 [B] AL+Blu-ray Disc品番:RZCD-67355/B 価格:¥11,000(税込)初回仕様:初回スリーブ仕様 [C] AL品番:RZCD-67356 価格:¥4,730(税込) ◆初回限定盤封入特典[A]:100ページフォトブック[B]:100ページフォトブック ◆収録内容 [CD(全3形態共通)] 1. Stay or Go prod. by ☆Taku Takahashi (m-flo) 2. Possible 3. Smoky Town Rain 4. 運命 5. 今夜はブギー・バック feat. eill / prod. Shin […]

The post 片寄涼太、初のソロアルバム『Bouquet』から新曲「Stay or Go prod. by ☆Taku Takahashi (m-flo)」MV公開 first appeared on BARKS.