Aile The Shotaが、現在、BMSGが運営するファンプラットフォーム「B with U」のAile The Shota fanclub内で視聴チケットを販売中の<Oneman Live “REAL POP”>から「Eternity」と「AURORA TOKIO」のライブ映像を7月19日12時に公開することを発表した。 ◆Aile The Shota 動画 2024年リリースされた1stアルバム『REAL POP』に収録されている「Eternity」は、Aile The Shotaが手掛けるダンスアーティストクルー「ODORI」と共に披露したエモーショナルな楽曲となっており、「AURORA TOKIO」は本楽曲を手掛けるShin Sakiura、SoulflexからSax・KenTがスペシャルゲストとして参加したスケール感のあるバンド演奏が目を引く楽曲となっているとのことなので、ぜひご覧いただきたい。 <Oneman Live “REAL POP”>完全版の模様は、8月1日までAile The Shota fanclubで視聴が可能となっているため、こちらもチェックしてほしい。 ◾️<Aile The Shota Oneman Live “REAL POP”(2025.03.16)>配信内容 ・ライブ本編 (Full ver.)・Making of Oneman Live “REAL POP” ◆販売締切2025年8月1日(金)まで※Aile The Shota fanclub限定販売になります。ファンクラブにご入会されていない方は、下記よりご入会の上、ご購入ください。▼Aile The Shota fanclub新規入会https://bmsg.shop/pages/ats-fc-members ◆配信期間:2025年8月1日(金)まで ◆視聴チケット料金:3,000円(税込) ◆決済手段クレジットカード/ コンビニ決済(ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、セイコーマート) […]

