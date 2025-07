Travis Japanが、9月17日にリリースするライブ映像商品『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』のティザー映像と封入グッズ絵柄を公開した。 ◆Travis Japan 動画 本作は、2024年12月にリリースした2ndアルバム『VIIsual』を引っ提げて全国8都市28公演約31万人を動員したアリーナツアーを収録した映像作品だ。そんな本作品に収録されている2025年1月6日の横浜アリーナ公演のティザー映像が公開された。 さらに、完全生産限定盤に封入されるグッズのビジュアルも公開された。グッズは、ツアートラックやツアーTシャツ、会場にデコレーションされていたネオンなどがモチーフになったチャームをセットにしたキーホルダー“VIIsualキーホルダー&バッグチャーム”となっている。また完全生産限定盤には、このツアー映像を見ながら7人でトークする『VIIsual -ビジュアルコメンタリー-』に加え、7人で久々のステージとなった6月7日の千葉・ららアリーナ東京ベイ公演より、ファンに人気の『「Rush」@ららアリーナ 2025.06.07』『「Thrill」@ららアリーナ 2025.06.07』を特典DISCに収録。 初回盤には、「千葉公演ダイジェスト @ららアリーナ 2025.06.07」と千秋楽の後に7人で開催されたアフターパーティ<VIIsual -アフターパーティ->、さらに『「Whiskey and Tonic」ソロアングル @横浜アリーナ 2025.01.06』を特典DISCに収録。通常盤の特典DISCには、6人でスタートし7人で駆け抜けたこのツアーの『VIIsual -ツアードキュメンタリー-』に加え『「Fireflies」グループダンスショット @横浜アリーナ 2025.01.06』と『「BO$$Y」グループダンスショット @横浜アリーナ 2025.01.06』が収録される。 なおTravis Japanは、7月25日から自身2度目となるワールドツアー<Travis Japan World Tour 2025 VIIsual>を控えている。 ◾️『Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual』発売日:2025年9月17日(水) ●DISC1 全形態共通 Travis Japan Concert Tour 2025 VIIsual ※2025年1月4日 実施 横浜アリーナ公演を収録(6人)(約120分収録) 99 PERCENTLove TagHappy GroovyCrazy CrazySweetest TuneCandy […]

