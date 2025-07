モンパチフェスこと<MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 25>が11月8日(土)および9日(日)の2日間、沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場で開催される。このたび最終出演アーティストが発表となったことに加え、出演者の日割りが発表となった。 最終出演者として追加アナウンスされたのは、10‐FEET、WANIMAに加え、モンパチフェス初出演となるWEST.、THE ORAL CIGARETTES、ケツメイシといった5組だ。これにて全17組の豪華ラインナップが出揃ったかたちだ。チケットの一般発売は7月18日19時より。 2009年の初開催から2年に1度のペースで開催してきた<モンパチフェス>は、2023年から毎年開催となり、2025年で9回目を迎える。開催時期はまだまだ夏の余韻が残る11月上旬の沖縄。舞台は本島中南部の中央に位置するアクセスにも便利な宜野湾マリーナ・トロピカルビーチだ。「今年もMONGOL800ならではのキャスティングとおもてなしで、最高にハッピーな2日間をお届けします!!」とのこと。 ■モンパチフェス<MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!! 25>11月8日(土) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場11月9日(日) 沖縄・宜野湾マリーナ・トロピカルビーチ特設会場〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-2-1open11:00 / start13:00※雨天決行/荒天中止 ▼出演アーティスト ※五十音順【DAY1(11/8)】MONGOL800 / ORANGE RANGE / ケツメイシ / サンボマスター / Dragon Ash / HEY-SMITH / The BONEZ / 南こうせつ / RIP SLYME【DAY2(11/9)】MONGOL800 / WEST. / Omoinotake / THE ORAL CIGARETTES / […]

