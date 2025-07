2025年8月9日〜11日に開催される<LuckyFes’25>には80組以上のアーティストが出演となるが、そんな中でも最もSNS上をざわつかせた発表のひとつに、「西川貴教とT.M.Revolutionが同日に出演を果たす」という話題があった。 当然ながら、<イナズマロック フェス>では西川貴教もT.M.Revolutionもabingdon boys schoolも出演してきているのだけれど、西川貴教とT.M.Revolutionが同日に出演するという歴史は、過去において一度もない。チャンスは幾度もあったことだろうが、かつて一度も実現されなかったことだ。 そんな西川貴教は、アーティスト活動と並行しながらも滋賀ふるさと観光大使をはじめ、様々なチャリティ活動、多くのプロジェクト/社会貢献を重ねながら、2025年5月にはT.M.Revolution 30周年イヤーに突入し、アニバーサリー・モードを突き進んでいる。 西川貴教にとってT.M.Revolutionとは。ライブとは。音楽とは。そしてそのバイタリティの源泉は何なのか、話を聞いた。 ◆ ◆ ◆ ──近年、音楽の聴かれ方や流通も大きく変わりましたが、ライブそのものは変わることなく、ますますその需要と魅力は増してきているような気がします。ライブやツアーというものをどう捉えていますか? 西川貴教:インターネットやSNSの普及によって日常的に音楽を耳にする機会は増えましたよね。とはいえ、色んな世代・エリアごとに局地的に刺さって認知される状況で、誰もが知っている国民的な曲というのは生まれづらくなっているので、やっぱり昨今だとフェスとかは、直接皆さんに楽曲を聞いていただけるすごく大きなきっかけにはなっているとは思います。 ──ええ。 西川貴教:ですけど、同時に物価の高騰なんかも影響しますし、やっぱりエッセンシャルな生活が基礎としてきちんとあって、その上で余暇や趣味…スポーツとかエンターテイメントが生活に潤い与えるというものですから、そこにどれだけ割いていただけるかをしっかりと鑑みないといけないし、その価値に合ったものかどうか注力しないといけないと思っています。単に「自分がやりたい」とか「アートだからいいんだ」じゃなくてね、ポピュラー・ミュージックをやる上では、皆さんの視線や価値基準を見定めていかないといけないなと感じますよ。 ──そういう意味では、西川貴教/T.M.Revolutionはどうあるべきだと思いますか? 西川貴教:でもね、「T.M.Revolutionがどうの…」ということは、すでになくなっています。以前は「T.M.Revolutionの西川貴教です」と自分を呼称する名詞として心がけてきたんですけど、昨今はそういった枠組みを超えて、西川貴教として皆様の目にしていただく機会も増えて、良くも悪くもアーティストとしての一面だけを見てもらうわけでもなくなった。普段の姿というか、どこまでがステージでどこからがオフなのか、境目がどんどんなくなってしまっているというか。 ──元来、ミュージシャンってそういうものですよね。 西川貴教:だからもう、自分の呼称にとらわれることなく、西川貴教として皆さんに何が提供できるかっていうところかなと思っています。SNSなんて自分のプライベートを切り売りしてしまうような部分もあるわけですけど、「音楽やっている人だから常識が通じないよね」とか「一芸に秀でている人って、そういった範疇に収まらないんだよ」みたいな時代ではないですよね。 ──世の中の理解が変わりました。 西川貴教:その息苦しさはありつつも、そういった世の中の基準を踏まえていないと、自分がやりたいこともできなくなってしまう。「窮屈だ」「めんどくさい」って言うことはできても、そうしていかないと本当に言いたかったことまで言えなくなってしまう。そういう意味では、支払う労力は以前よりも増えている気はしますし、支払う分と見返りの割合は非常に難しいと思います。 ──なるほど。 西川貴教:逆に言うと「何にベットするか」だと思うんです。それこそ「人に迷惑かけるような行為を動画にして、自分の人生をオールベットして知名度を得る」という方法で、一夜にして自分の顔と名前を世の中に周知してもらう手段もある。当然ですけど、支払うものに価値があればダメージはありませんけど、無価値なものに値段をつけて支払いを要求しても取り返しのつかない莫大なツケが残るだけ。そういった部分をきちんと見定めて、世の中の承認欲求とのバランスを取れるかどうか。昔はメジャーレーベルからデビューするとプロで、インディペンデントはアマチュアみたいな扱いだったと思うんですが、今の基準でいくと、その辺の見定めができる人がプロで、できない人がアマチュアっていう認識になってくるのかもしれないですね。 ──確かにそうかも知れません。西川さんは2009年には<イナズマロック フェス>をスタートさせていますが、そもそもなぜこのようなフェスを始めたんですか? 西川貴教:地元であれば、進行性の病気を抱えていた母親に会う機会が増えるということもありましたし、そもそも滋賀県は愛知県、京都・大阪…と大都市に囲まれていて、出ていくことはあっても目的を持って来ていただくことがなかなかなかったので、何かそういったものを作っていくことでうちの地元を見てもらえるようなきっかけになればなというのがスタートでした。 ──それにしても、先の「何にベットするか」という意味では、ものすごい冒険ですよね。 西川貴教:そうですね。覚悟はありつつも、ここまでしんどいとは想像できてなかったっていうのはあります(笑)。けど、やってみないとわからないから。僕自身の人生の価値観ですけど、すでにあるものに身を寄せるのが苦手で、発想の原点として、誰もいなくて誰もやったことのないところを耕していけば、とにかく1番先頭に入れるという思いがあるんです。もともとT.M.Revolutionという「ソロなんだけどプロジェクトの形」というのも、当時はなかなか理解していただけなかったですし。そういう人生なんですね。 ──説得もしながらも周りの人を巻き込み、自らやりたいことを突き進めていくモチベーション、その源泉は何ですか? 西川貴教:なんなんですかね…これも不思議で、やってくうちに「こっちなのかな」「こう思うからそうやってみた」みたいな感じなんで…。ただやっぱり、人がやってないということには誰も見てない景色があるわけで、それが見れるということが人生の意味なのかなとは思っています。 ──それはクリエータに限らず、すべての人に言えることですよね。 西川貴教:もちろん、アーティストであれば「大きな会場で演れること」とか「売れる・売れない」というのもすごく大事なことですけど、僕には「誰もやっていない」ということにそれ以上の価値がある。1番になれるというか、どこに隙間があるか、誰もやってないこと・誰も経験してないことは何かっていうことを常に見ている感じですね。そういうアンテナだけはあるかもしれない。 ──そこにワクワクを感じたり達成感を得たり。 西川貴教:そう。だから出来上がって完成しちゃうとあんま興味がなくて、サグラダファミリアみたいなもんです(笑)。<イナズマロック フェス>もそうで、「来年もこれをやろう」って思ったことは1度もなくて、どうやったら変えられるかなと思って毎回毎回やっている感じ。 ──確かに、アーティストも楽曲もフェスも「これが完成形」なんてないですからね。 西川貴教:と思います。僕はバンドからキャリアがスタートしてT.M.Revolutionとして動いて、またバンドも組んで、また西川貴教として動いて…と時期によって変わってきたのも、そうだからかもしれない。ある時期までくると、もう皆さんのものになっているんです。T.M.Revolutionなんて特にそうで、いよいよ30周年を迎えてこんなに長く続けられるなんて思ってもいなかったけど、自分の意思でどうのこうのというより、皆さんが「いいな」とか「聴きたいな」と思ってもらえるかどうかが大事なところで、そう思ってもらえるんだったら、きちんと返していくっていうことが大事なことになってくる。自分でやるとかやらないとか、好きとか嫌いとかってこと以上にね。 ──ええ。 西川貴教:そうなると、「じゃあ、歌っている意味ってなんなの?」となってくる。だからそこにも新たなトライを積み重ねていくことで、自分の人生のタイムラインの中で同居することができる。自分の人生を使って実験しているというか実践している感じですかね。 ──いいですね。 西川貴教:身体作りにもすごく似ていて、研究が進んだりするとエビデンスって変わっていくんです。以前は「正しい」「これが本当にいい」と言われていたものが、「実はそんなに良くなかった」とか「実はこっちのほうが良い」ってなる。それに合わせて自分を変えられるかどうかだと思うんですよね。自分の身体と自分の人生を使って常に人体実験して、本当に自分に合うかどうかを確かめる。10人いたら10人みんなそれぞれ身体が違うので、やってみないとわかんないんですよ。「人が言っているからこれがいい」じゃなくて、いろんなことをやっているうちに「これとこれを合わせると良かった」みたいな自分のオリジナル・メソッドができてくる。 ──最高じゃないですか。 西川貴教:だから、ありがたいことに地域振興とか地方創生をやられる皆さんが、僕にいろんな質問をしてくださったりアドバイスを求めたりしてくださるんですけど、大枠の仕組みのお話はできますけど、地域によって住民も風土も違うので、「きちんと地元の皆さんと向き合うのが1番最優先だと思いますよ」って話に帰結しちゃうんですよね。 ──なるほど、確かに。 西川貴教:<イナズマフードGP>とか新たに<SHIGA KOMECON>(お米のイベント)も始めましたけど、お米の問題…食料自給率の向上なども身近に感じてもらえる方法ないかなって思って始めたイベントだったりするんです。こういう、初めて見るものってなかなか理解していただくことが難しかったりして苦労することも多いですけど、だからこそやっていかないとわからない。結局どこでリスクを取るか、その覚悟が自分でできるかだけの問題なんです。要は「みんなやらないだけじゃない?」っていうのが僕の結論。 ──それは真理。 この投稿をInstagramで見る SHIGA KOMECON 2024(@komecon_jpn)がシェアした投稿 西川貴教:何か言い訳にしてやってないだけじゃないの?って。アーティスト活動もね「T.M.Revolutionでやっているのに、西川貴教ってなんか意味あるんですか?」って言うけど、いやいや、両方やればいい話でしょ。それこそ<LuckyFes’25>で同じ日にT.M.Revolutionと西川貴教で2つ出ますけど「何か問題でも?」と思う。 ──あれが発表された時、SNS上で最も騒がれていたのがその話題でしたよね。 西川貴教:やってやれなくないわけでしょ? というか「やらないことになんか意味ありましたっけ」みたいな(笑)。できるんだったらやった方がいいし、やれる人はやれるわけで、別になんか、ね。 ──大した話じゃないよってことですね。 #TMRevolution […]

