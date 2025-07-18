·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¦¿·Ï²ÂåÉ½´´»ö¡ÖÂçÊÑÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò·ÐºÑ³¦¤Ç·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¶¯¤Þ¤ë
·ÐºÑ³¦¤Ç¤Ï¡¢´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¡¿·Ï²¹ä»ËÂåÉ½´´»ö
¡Ö¡Ê´ØÀÇ¤Ç¡ËÀ¤³¦Ãæ¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤âÎä¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÊÑÍ«Î¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
·ÐºÑÆ±Í§²ñ¤Î¿·Ï²»á¤Ï¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈÄ¹´±¤ÎÍèÆü¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢¡Ö¸ò¾Ä¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÊý¸þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤ËÃíÊ¸¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Î´ë¶È¥È¥Ã¥×¤â¡£
JFE¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¡ËÌÌî²Åµ×¼ÒÄ¹
¡Ö»ä¤É¤â¤ÎÅ´¹Ý¶È³¦¤Ç¤ÏÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î±Æ¶Á¤¬Å´¹Ý¼ûÍ×¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç¡¢ ¤½¤³¤òÈó¾ï¤Ë´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
½»Í§¾¦»ö¡¡ÆîÉôÃÒ°ìÉû²ñÄ¹
¡Ö¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤¬¡Ë´ÊÃ±¤Ë¤ÏÅ±²ó¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¸ò¾ÄÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¡ÊÀ¯ÉÜ¤Ï¡ËºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï16Æü¤Ë²þ¤á¤Æº£·îÃæ¤ËÆüËÜ¤È¹ç°Õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤¤¤¦¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜÆâ¤Ç¤âÁá´ü¤ÎÂÅ·ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£