ÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¡¡»²À¯ÅÞ¤Î±¿Æ°°÷¤òàµÍ¤á¤ëá¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Á¥é¥·¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¾ò·ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÎëÌÚ¥¨¥¤¥È»á¤¬£±£¸Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»²±¡Áª¡Ê£²£°ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¼èºà¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î»²±¡Áª¼èºà¤Ç°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¤È¥á¡¼¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿ÎëÌÚ»á¤Ï¡ÖÅÔ²ñ¤È°ã¤Ã¤ÆÅÄ¼Ë¤Î²áÁÂÃÏ¤ÎÁªµó¤Ï¼èºà¤â¤·¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿Í¡¹¤Î´Ø¿´¼«ÂÎ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Ä¹Ìî¤«¤é¡Ö¸õÊä¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï³¹Æ¬±éÀâ¤ò¼èºà¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥Á¥é¥·¤ò¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ä¤¤¤µ¤Ã¤¤âÃÓÂÞ¤Ç»²À¯ÅÞ¤Î±¿Æ°°÷¤ÎÊý¤Ë¡Ø¥Á¥é¥·¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¤ÅÏ¤¹¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È½ñ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£¥Á¥é¥·¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ö¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤Þ¤¸¤ê¤Ë¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ìî¤«¤é¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤Ã¤Á¤â¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¥Á¥é¥·¤â¤é¤¦¤Î¤Ë¤½¤ó¤Ê¾ò·ï¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤Ä¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£