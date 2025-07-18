»²µÄ±¡Áªµó ¡Ö¼«Ì±¡¦ÊÝ¼é²¦¹ñ¡×¤Ë°ÛÊÑ¡¡·ãÀï¤ÎÉÙ»³Áªµó¶è¤Ë²¿¤¬¡ÚÁªµó¤ÎÆü¡¢¤½¤Î¤Þ¤¨¤Ë¡Û
»²µÄ±¡Áªµó¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤ÆÅêÉ¼Æü¤Ç¤¹¡£¾¡ÇÔ¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¤Î¤¬32¤¢¤ë1¿Í¶è¤Ç¤¹¤¬¡¢JNN¤ÎÃæÈ×¤Î¾ðÀªÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀÜÀï¡×¤À¤Ã¤¿Ê¡Åç¤¬½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ÖÌîÅÞ·ÏÍ¥Àª¡×¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¢§¡ÖÍ¿ÅÞÍ¥Àª¡×¤¬8¡¢¢§¡ÖÀÜÀï¡×¤¬8¡¢¢§¡ÖÌîÅÞÍ¥Àª¡×¤¬16¤ÈÌîÅÞ·Ï¤¬»Ù»ý¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1¿Í¶è¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÊÝ¼é¤ËÍÍø¤ÊÃÏÈ×¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¶¯¸Ç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¿ÉÙ»³¤Ê¤É¤Î¡ÖÊÝ¼é²¦¹ñ¡×¤Ç¤â¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¤È¤È¤¤¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤¬±þ±ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï·ãÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë1¿Í¶è¤Ç¡ÖÊÝ¼é²¦¹ñ¡×¤ÎÉÙ»³¤Ç¤¹¡£¸õÊä¼Ô¤Ï´íµ¡´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¦¸½¡¡Æ²¸ÎÌÐ ¸õÊä¡Ê72¡Ë
¡Ö¤¤¤Þ¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤¬¹ñÆñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê»þ¤³¤½¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ä¤í¡ª³§¤µ¤ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¼«Ì±ÅÞ²¿¤·¤È¤ó¤¬¤ä¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤È¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×
2010Ç¯°Ê¹ß¡¢µîÇ¯¤Î½°±¡Áª¤â´Þ¤á¡¢¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÙ»³Áª½Ð¤ÎÅÄÈª½°±¡µÄ°÷¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÅÞ°÷ÅÐÏ¿¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¡¢ºÇÂç¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡ÖºÇ¤â¸·¤·¤¤Áªµó¶è¤Î1¤Ä¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÎ®¹Ô¤êÇÑ¤ê¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¾ï¤ËÎäÀÅÄÀÃå¡¢Àµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬²æ¡¹¤Î¡È¤¢¤ë¤Ù¤ÊÝ¼é¤Î»Ñ¡É¤À¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
JNN¤ÎÁªµóÀï½øÈ×¤Î¾ðÀª¤Ç¤Ï¡ÖÍ¥Àª¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¸½¿¦¤ÎÆ²¸Î»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®ÀôÇÀ¿åÂç¿Ã¤éÍÎÏµÄ°÷¤¬Áê¼¡¤®±þ±ç¤ËÆþ¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤Î¸õÊä¤Ë·ã¤·¤¯ÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¸¢¼Ô¤ËÀê¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ°÷¤Î³ä¹ç¤¬Á´¹ñ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¡ÖÊÝ¼é²¦¹ñ¡áÉÙ»³¡×¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Í¸¢¼Ô¤Ï¡Ä
50Âå
¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Ê£»¨¤Ë¤Þ¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
30Âå
¡ÖÀ¯ºö¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Å¤é¤¤¡×
¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹²Æ¡ª¡×
¶ÌÌÚÂåÉ½¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÇ¯¼ý¤ÎÊÉ¡×¤ò²õ¤·¤Æ¸½¤ì¤¿¤Î¤¬¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÄíÅÄ¹¬·Ã»á¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡Ö¡Ê1¿Í¶è¤Ç¡ËÌîÅÞ·Ï¤¬µÄÀÊ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡¢ÆÃ¤Ë¤³¤ÎÉÙ»³¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤Ê¤ó¤ÇÄíÅÄ¹¬·Ã¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤Ï»äÃ£¤Ï¡¢¤¤¤Þ´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤òÅ°ÄìÅª¤Ë±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
ÃÏ¸µ¡¦ÉÙ»³¤Î¸µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤ÎÄíÅÄ»á¤Ï¡Ö¼ê¼è¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤òÃæ¿´¤Ë»Ù»ý¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆ²¸Î»á¤È·ã¤·¤¯¶¥¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤ËÄíÅÄ»á¤Ï¡Ä
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¦¿·¡¡ÄíÅÄ¹¬·Ã ¸õÊä¡Ê57¡Ë
¡Ö³§¤µ¤ó¤Î½â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤Î¼«Ì±ÅÞ¡¢¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤òÉ¬¤º²õ¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡¢¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤ÎÌëÌÀ¤±¤ò³§¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë¼è¤ë¡×
¼«Ì±ÅÞ¤¬¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»²À¯ÅÞ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
»²À¯ÅÞ¡¡¿ÀÃ«½¡Ê¾ ÂåÉ½
¡ÖËÌÎ¦¤ò»²À¯ÅÞ¤Î1¤Ä¤Î»Ù»ý´ðÈ×¤Ë¤·¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡¢»äÃ£¤Ï¡£¼«Ì±ÅÞÊÝ¼é²¦¹ñ¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤ÎËÌÎ¦3¸©¡¢º£²ó¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢¼«Ì±ÅÞ¡×
¡ÖÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤ë»²À¯ÅÞ¤ËÄ°½°¤Ï¡Ä
60Âå
¡Ö»äÃ£¤Ë¤È¤Æ¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤°¤é¤¤²á·ã¤ÊÊý¤¬¤Ê¤ó¤«»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¬¤È¤Æ¤â´¶¤¸¤ë¡×
30Âå
¡Ö¡Ê¼«Ì±ÅÞÀ¯¼£¤Î¡Ëº£¤Þ¤Ç¤Î°ÂÄê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò½Å»ë¤·¤¿Êý¤¬ËÜÍè¤ÏÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤ì¤É¤â¡¢ÀµÄ¾ÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
»²À¯ÅÞ¤Î¿·¿Í¡¦ÅÄÊÝÃÒÀ¤»á¤Ï¡Ä
»²À¯ÅÞ¡¦¿·¡¡ÅÄÊÝÃÒÀ¤ ¸õÊä¡Ê59¡Ë
¡Ö»²À¯ÅÞ¤Ïº£¡¢ÄÉ¤¤É÷¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£»²À¯ÅÞ¤Ï¤ª¶â¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¡¢Íø¸¢¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡×
Àª¤¤¤Å¤¯»²À¯ÅÞ¤Ë¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¡Ä
¼«Ì±ÅÞ´´Éô
¡Ö»²À¯ÅÞ¤ËÉ¼¤¬ÁêÅö¿©¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ÏÁ´¹ñ¤Ë¹¤¬¤ê¡¢32¤¢¤ë1¿Í¶è¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎôÀª¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÙ»³Áªµó¶è¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤«¡¢¶¦»ºÅÞ¤ÎºäËÜÍÎ»Ë»á¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñÀÇ¤Î5%¤Ø¤Î°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦»ºÅÞ¡¦¿·¡¡ºäËÜÍÎ»Ë ¸õÊä¡Ê54¡Ë
¡ÖµëÉÕ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤º¤Ã¤È¸ºÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢NHKÅÞ¤Îº´Æ£ÌÀ»á¡Ê50¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¸¢¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿³È½¤ò¤¯¤À¤¹¤Î¤«¡¢Åê³«É¼¤Ï¤¢¤µ¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÆÁÅç,
²ð¸î,
½»Âð,
³ùÁÒ,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ºë¶Ì,
ÂçÁ¥