パナソニックは、新米も、精米後時間が経過した状態の古米も甘みを引き出し、おいしいごはんに炊き上げる可変圧力IHジャー炊飯器「X9D」シリーズを2025年9月上旬に発売します。

「X9D」シリーズ(ブラック)

記事のポイント 最近話題の“古米”や“古古米”も、水分量を見極めて最適な火加減・圧力で炊ける炊飯器。パナソニック独自の「ビストロ匠技AI」や「Wおどり炊き」といった技術で、お米の甘みを引き出しておいしく炊き上げます。「うるおいキープ保温」で長時間保温してもおいしさを保ちます。

昨今のお米の供給が不安定な環境において、収穫から時間が経ったものや保存状態が悪いものなど、様々な状態のお米が流通する可能性が高まっています。おいしいごはんを炊くには、お米の水分量や品質などに合わせて炊き方を変えることが重要です。

本製品は、従来のセンサーに加えて「リアルタイム赤外線センサー」を新たに搭載。約9600通りのなかから最適な火加減・圧力加減を自動で調整して炊飯する「ビストロ匠技AI」の精度が向上しています。これにより、従来品(※)よりさらにお米の状態に合わせた「Wおどり炊き」の火力・圧力の制御が可能になり、従来比で約8%甘みを引き出すことが可能になりました。

※2024年発売可変圧力IHジャー炊飯器VBBシリーズ

また、精米から時間が経過した状態の古米は含水率が低下していますが、「ビストロ匠技AI」でお米の含水率を検知し、自動で「Wおどり炊き」の炊き方を調整します。これにより、「ビストロ匠技AI」を使用しない場合に比べて約9%甘みを引き出し、ふっくら炊き上げることが可能です。

さらに、保温中のごはんの残量を細かく検知し、残量に応じて適切に火加減をコントロールする「うるおいキープ保温」で、ごはんの乾燥と変色を抑えるので、30時間たってもおいしく食べられます。

本体カラーはブラック(-K)とライトグレージュ(-H)の2色。容量は5.5合炊き(SR-X910D)と1升炊き(SR-X918D)の2サイズ。

「X9D」シリーズ(ライトグレージュ)

パナソニック 可変圧力IHジャー炊飯器「X9D」シリーズ 発売日:2025年9月上旬 オープンプライス

