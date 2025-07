スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』を手掛けるPGAより、スマートフォン等を持ちやすくするMagSafe対応スマートフォンリングホルダーが登場!

厚さ4mmの薄型設計なので、装着した状態でも邪魔になりにくいホルダーです☆

PGA「MagSafe対応スマホリングホルダー」

価格:各2,480円(税込)

カラー:4色

対応機種:iPhone12シリーズ以降のMagSafe対応iPhone、一部のマグネットリング搭載のAndroidスマートフォン

販売店舗:Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店など

マグネットタイプの為、これまでのスマホリングホルダーとは違い、シールの貼り跡も残らず簡単に取り外しできます。

また、厚さ4mmの薄型設計で装着した状態でも邪魔になりにくいのもポイント。

リングは角度調整ができるようになっており、動画の視聴時に便利なスタンドの替わりとして使うこともできます☆

ブラック

シーンを選ばず使いやすいブラック。

スマートフォンやカバーのアクセントにもなってくれます。

ホワイト

シンプルなホワイト。

どんなカラー、デザインのスマートフォンにも合わせやすいカラーです。

ベージュ

上品な色合いのベージュ。

様々なシーンで使いやすいカラーです。

シルバー

スタイリッシュなカラーのシルバー。

シルバーの光沢が、スマートフォンを華やかにしてくれます。

PGAの「MagSafe対応 スマートフォンリングホルダー」は、Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店などで販売中です。

