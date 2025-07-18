¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¡×DeNAÆþÃÄ¤ÎÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡¡µ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤º¡ÖÌîµå¤òÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤ë¤Ê¡×¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³Ø¤ó¤À¶â¸À
¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Æ£Ï²¿¸ÂÀÏºÅê¼ê¤¬18Æü¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ£Ï²Åê¼ê¤ÏÂçºå¶Í°þ¹â¤Ç¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢2012Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç2·å¾¡Íø¤òµó¤²¡¢3Ç¯ÌÜ¤Î2015Ç¯¤Ë¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤Î221Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤«¤é¤Ï³èÌö¤ÎÉñÂæ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤Ë°Ü¤·¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º»±²¼3A¤Î¥¿¥³¥Þ¤Ë½êÂ°¤·¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢18²ó2/3¤òÅê¤²¤Æ26»Íµå¤ÈÀ©µåÆñ¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢6·î18Æü¤ËÂàÃÄ¡£3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜµå³¦Éüµ¢¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ£Ï²Åê¼ê¤Ï¡Ö¡ØÆ£Ï²¿¸ÂÀÏº¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦Ç®¤ò¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤½¤Î¾ðÇ®¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤µ¤ó¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡ÈÇ®¡É¤¬·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤ä²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤ê¡¢µå¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥È¥é¥¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø¤¤¤«¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡¢Be Simple¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¿§¡¹¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ä¸«Êý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡Ø¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Ê¤ì¡¢Ìîµå¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÆñ¤·¤¯¹Í¤¨¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¤´¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀèÈ¯¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤âµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Æ£Ï²Åê¼ê¡£DeNA¤Ç¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÃ»¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬°ìÈÖ¡£¥Á¡¼¥à¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ¾Êý¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×¤È¡¢¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸þ¤±¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ËÜµ¤¤ÇÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤½¤Î1¤Ä¤Î¥Ô¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£