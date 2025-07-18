46ºÐ½÷Í¥¤¬ÊÑ·Á¿åÃå»Ñ¤Ç¡ÈÊ¢¶Ú¡É¥Á¥é¥ê¡¡¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Ç¡ÖÉÔÄçÉå¤ì¤Æ¤¤¤ë20ÂåÈ¾¤Ð¡×½éË¬Ìä¤ò²óÁÛ
½÷Í¥Ä¹Ã«Àîµþ»Ò¡Ê46¡Ë¤¬18Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤Ë¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢20Âå¡¢»¨»ï¤Î»£±Æ¤Ç¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é²¿ÅÙ¤â¹Ô¤¯µ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Íè¤ëÅÙ¤Ë³¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤Æ¡£º£²ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³¤¤ÎÈþ¤·¤µ¤âÅç¤ÎÐÊ¤Þ¤¤¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÏÆÊ¢ÉôÊ¬¤¬Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Î¿åÃå»Ñ¤Ç¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ËÉÔÄçÉå¤ì¤Æ¤¤¤ë20ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¤·¤¿¡£»Å»ö¤¬Ë»¤·²á¤®¤Æ¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¾å¼ê¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¡£¼þ¤ê¤¬³§¤ó¤ÊÅ¨¤ÎÍÍ¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½ï¤Ë»£±Æ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ë"¤â¤¦Ã¯¤â¤¢¤Ê¤¿¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤è"¤È¸À¤ï¤ì¡¢³¤¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥Ý¥í¥Ý¥íÎÞ¤òÎ®¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤Ï¤ï¤¿¤·¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎ¯¤á¹þ¤ó¤À²¿¤«¤ò¾ô²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢À»°è¤ÎÍÍ¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Ä¹Ã«Àî¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¥Ï¥»¥¥ç¡¼¤µ¤ó¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¡¥â¥ë¥Ç¥£¥Ö¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¡Ö¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¿åÃå¤«¤éÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¡ÖYou are¥Þ¡¼¥á¥¤¥É¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£