エレコムは、正確に内臓脂肪レベルの評価ができる「ECLEAR(エクリア) 体組成計 HCS-FS010シリーズ」を2025年7月中旬に発売します。本体カラーはブラック、ブルー、ホワイトの3色。実売価格は4679円(税込)。

ECLEAR 体組成計(ホワイト)

記事のポイント 乗るだけで体重や体脂肪率など8項目の測定ができる体組成計。50g単位で精密に測定できるため、日々の微妙な変化も測ることができ、モチベーションアップに役立ちます。スマホへのデータ入力も3ステップで簡単なので、毎日の体重変化を記録しやすいのが◎。

本製品は、筑波大学と共同開発した、MRI測定によって腹部全体の内臓脂肪を算出する体積推定測定を採用した体組成計。体重・前回差・内臓脂肪レベル・BMI・体脂肪率・骨格筋率・骨量・基礎代謝の8項目が測定可能です。

乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。また、50g単位(※)で精密に測定できるため、わずかな変化が分かり、日々のモチベーション維持に役立ちます。

※100kgを超えると100g単位となります。

専用アプリ「ELECOM Healthcare」に測定データを”手入力”することで、過去との比較やグラフ表示などができます。手入力の記録は、カンタン3ステップ。(1)体組成計本体に乗り、体重・体組成を測定(2)スマートフォンアプリ”ELECOM Healthcare”を開く(3)アプリホーム画面右下の「+」から測定結果を入力、でOK。

足の大きな方でも安心の本体サイズです。暗いところでも数字が見やすいようにバックライトを搭載しています。

エレコム

「ECLEAR(エクリア) 体組成計」

発売日:2025年7月中旬発売

実売価格:4679円(税込)

