Suchmosが、<The Blow Your Mind 2025>横浜アリーナ公演より新曲「Whole of Flower」のライブ映像を本日22時に公開することを発表した。 ◆Suchmos 動画 本公演は2日間で約20万の応募があり、プラチナチケットとなるなど大きな話題を呼んでいた。彼らの地元横浜で初披露となったバンド再開を告げた楽曲「Whole of Flower」は、彼ららしい洗練されたサウンドに、新たな始まりを感じさせる軽快なメロディーが特徴的で、まさにSuchmos復活を象徴するライブ映像となっているとのことだ。 ◾️<Suchmos Asia Tour Sunburst 2025> 2025年10月29日(水)KT Zepp Yokohama(神奈川)11月02日(日)Zepp Fukuoka(福岡)11月03日(月)Zepp Namba(大阪)11月08日(土)BLUE LIVE 広島(広島)11月14日(金)Zepp Sapporo(北海道)11月16日(日)PIT(宮城)11月21日(金)Zepp Nagoya(愛知)11月23日(日)YES24 LIVE HALL(Seoul)11月26日(水)VAS est(Shanghai)11月28日(金)ZEPP NEW TAIPEI(Taipei)11月30日(日)VOICE SPACE(Bangkok)12月06日(土)クロスランドおやべ(富山)12月12日(金)Zepp Haneda(東京)12月13日(土)Zepp Haneda(東京) ◆チケット販売・国内公演スタンディング:¥7,500(ドリンク代別)2階指定席:¥7,500(ドリンク代別)Under 18(スタンディング):¥6,500(ドリンク代別) オフィシャル一次先行:6月23日(月)正午12:00〜7月7日(月)23:59先行受付URL:https://w.pia.jp/t/suchmos-tour25/※お一人様 4枚まで申し込み可能※小学生以上有料/未就学児童無料(保護者同伴の場合に限る)2F席は大人1名につき子供1名まで膝上可。但し座席が必要な場合はチケット必要※Under18チケットをご購入の方は入場時に生年月日の確認を実施いたしますので必ず身分証をご持参下さいませ。 ◆海外公演のチケット発売情報はSuchmosオフィシャルHPまで ◾️EP『Sunburst』発売日:2025年7月2日(水)価格:2,200円(税込) 収録曲 1. Eye to Eye 2. Marry 3. Whole of Flower 4. BOY Streaming:https://fcls.lnk.to/wofCD予約:https://fcls.lnk.to/Sunburst_EP 関連リンク […]

The post Suchmos、ファンと再会を果たした横浜アリーナ公演より新曲「Whole of Flower」のライブ映像公開決定 first appeared on BARKS.