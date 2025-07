Mary’s Bloodのボーカルとして国内外で活躍、現在はソロアーティストとして活動するEYEが、3rdアルバム『Spark』を8月5日にリリースする。 本アルバムはメタルバンドのボーカリストとして活躍してきたEYEらしさを凝縮しつつ、ソロアーティストとしての活動を経て、新たにアップデートされた姿も詰まった全10曲のフルアルバムとなっている。 参加ミュージシャンには、ERIKA(Little Lilith)、夢時(HOLLOWGRAM他)、RIO(Mary’s Blood)、KAZAMI(DaizyStripper、Damian Hamada’s Creatures)とEYEのライブでもお馴染みのバンドメンバーに加え、聖飢魔IIのサポートギターとしても活躍しているRENO(ViViD / Damian Hamada’s Creatures)やプロデューサーSinriを迎え、ライブサウンドさながらのアルバムに仕上がっている。 初回限定盤にはアイヲタ(EYEのファンの愛称)と共に撮影したライブ定番曲「NeoN」のMV&オフショットをはじめ、EYEとプロデューサー陣がアルバムについて深堀りして語っているインタビュー映像、ポスター等豪華特典付き。 このアルバムを引っ提げ、8月2日より全国ツアー<EYE「Spark Tour」2025>も開催。全国各地でのリリースイベントも決まっている。 ◆ ◆ ◆ ◾︎EYE コメントEYEソロ3作目のアルバムが完成いたしました!今作「Spark」は、私の原点でもあるヘヴィな音楽性に立ち返り、尚且つソロでリリースする意義をハッキリと示せた作品になったと思います。長年音楽活動をする中で、やはり自分はアンサンブルを楽しみたいバンドボーカルであること、また現状の日本において伝統文化やジャンルの境界により実現が難しい環境も存在すること等、色々と気づき学びながら思いを巡らせてきました。そして行き着いた私の結論は「それを言い訳にして中途半端である状態が一番いけない」ということでした。好きなものは好き、良いものは良い、だから臆さず行動する。つくり手も受け手も、皆それで良いのだと思ったのです。この答えに対してはきっと色んな意見があるでしょうけれど、今回の楽曲たちを深く味わってもらえたならこれが“未来を創造する”話だということに気づいていただけるのではないかなと思います。過去を経て昇華させた“閃きと行動”は未来を変えられます。私が思い描いていた理想の音楽世界は今この中に全て詰めこみました。再び弾けるような活力に満ちた音楽界を、一緒に作り上げていきませんか? ◆ ◆ ◆ <EYE「Spark Tour」2025>8月2日(土)下北沢ERA8月23日(土) 福岡 LIVE MUSIC -player-「特別編「Spark」リリースパーティー」8月30日(土)仙台LIVE HOUSE enn 3rd9月6日(土)大阪 心斎橋JUZA9月7日(日)名古屋 ell.SIZE9月20日(土)札幌 R-BOTTOM「特別編「Spark」リリースパーティー」9月28日(日)青山RizM 【チケット】通常のチケットの他に、各会場限定ステッカー&公演当日の超貴重なリハーサル見学付きのVIPチケットも販売 ツアーの詳細はこちらhttps://eye.bitfan.id/contents/231153 3rd ALBUM『Spark』リリースイベント8月3日(日) 19:30〜 東京 カブキhall特設ステージ8月5日(火) 19:00〜 オンラインサイン会8月9日(土) 19:00〜 東京 エンタバアキバ ※「Spark」MV衣装展示あり8月24日(日) 14:00〜 福岡 ヨドバシカメラ マルチメディア博多8月27日(水) 19:00〜 東京 汐留シオサイト9月21日(日) 14:00〜 札幌 タワーレコード札幌パルコ9月27日(土)12:00〜 東京 ディスクユニオン御茶ノ水 その他EYE「Spark Tour」2025会場内にて終演後アウトストアイベントありリリースイベントの詳細はこちらhttps://eye.bitfan.id/contents/280603

