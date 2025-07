サカナクションが、YouTubeチャンネル登録者数100万人突破記念して過去のライブ映像作品を8週連続公開する企画を進行しており、第4弾となる7月19日22時より1週間限定公開のライブ映像作品が『SAKANAQUARIUM 2014”SAKANATRIBE”』であることを発表した。 本作は、全公演チケットソールドアウトとなった全国ツアー<SAKANAQUARIUM 2014“SAKANATRIBE”>より2014年3月16日に行われたTOKYO DOME CITY HALL公演の模様を収録したものとなっている。楽曲毎に様々な映像処理を施しているのが本作の特徴だという。通常のライブ作品と比較すると異常なほど楽曲によって映像自体の質感が違うとのことだ。 追加公演となる<SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣”>のKアリーナ横浜公演2デイズの模様を生配信することが決定。初日となる26日は、話題曲を含むライブ前半10曲を“体験版”として特別にYouTubeにて無料公開される。YouTubeチャンネルではアーカイブは残されないため、リアルタイムで体感してもらいたい。なお、初日公演全編視聴可能な特別価格のチケットはファンサイト「NF member」限定で用意している。また、2日目の公演はファンサイト「NF member」およびU-NEXTで配信される。一般の方でも視聴できるチケットも販売されるので特設サイトをご確認いただきたい。 なお、U-NEXTでは今までのライブ映像10作品も見放題で配信中であり、こちらもチェックしてほしい。 ◾️追加公演生配信・アーカイブ配信概要 <SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣” STREAMING LIVE at K-Arena Yokohama> ・2025年8月26日(火)怪獣ツアー “体験版” 特別無料配信<SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣” STREAMING LIVE at K-Arena Yokohama> 8月26日(火)神奈川・Kアリーナ横浜 配信開始17:30 / 本編開演18:30▼YouTube”体験版”特別無料配信YouTubeサカナクションチャンネルにて話題曲を含むライブ前半10曲を、“体験版”として特別無料配信。※アーカイブは残りません ▼NF member限定全編配信FanStream視聴チケット料金: 1500円(税込)受付期間:2025年6月27日(金)18:00〜2025年9月8日(月)21:00アーカイブ期間:2025年8月30日(土)18:00 - 2025年9月8日(月)23:59 ・2025年8月27日(水)怪獣ツアー “完全版” 配信<SAKANAQUARIUM 2025 “怪獣” STREAMING LIVE at K-Arena Yokohama> 8月27日(水)神奈川・Kアリーナ横浜 配信開始17:30 / 本編開演18:30 ▼NF member限定FanStream視聴チケット料金: 3000円(税込)受付期間:2025年6月27日(金)18:00〜2025年9月8日(月)21:00アーカイブ期間:2025年8月30日(土)18:00 […]

