King Gnuのドラマー・勢喜遊と新しい学校のリーダーズへのリミックスでも注目を集めるYohji Igarashiによるユニット・勢喜遊 & Yohji Igarashiが、ユニットとして初となる楽曲「Say Less」を本日0時より配信開始した。 「Say Less」はレイヴやドラムンベースなどのダンスミュージックをベースに勢喜遊によるビートアプローチが炸裂するフロアバンガーだという。「Say Less」のアートワークは盟友・Margtによるもので、神秘的な滝のヴィジュアルが非常に特徴的な内容となっているとのこと。 また、7月末開催の<FUJI ROCK FESTIVAL’25>3日目の出演に合わせて勢喜遊 & Yohji Igarashiオリジナルグッズの発売が決定した。両名のこだわりが詰まったY&Y L/S FOOTBALL SHIRTSなどがラインナップされている。 ◾️1stシングル「Say Less」 2025年7月18日(金)配信リリースDL / ST:https://va.lnk.to/SayLess ◾️グッズ情報 ・下記イベントでの発売を予定しております。数に限りがございますのでご了承ください。・イベントによって販売アイテムが異なります。ラインナップをご確認ください。・事後通販の実施も予定しております。詳細発表まで今しばらくお待ちください。 <FUJI ROCK FESTIVAL’25>SEKI GRAPHIC TEE / WHITE / S~XL / \4,500(税込)Yohji Igarashi “Listen to Yohji Igarashi” TEE / BLACK / M~XXL / \4,500(税込)SICK OF YOU TOWEL / BLUE / […]

