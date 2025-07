ORANGE RANGEが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に初登場することを発表した。 ◆ORANGE RANGE 動画 第570回の今回披露するのは、フジテレビ系ドラマ『花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス』オープニングテーマとして起用されたことで広く知られ、オリコンストリーミングランキングでは自身初の累計再生数1億回を突破した「イケナイ太陽」だ。ORANGE RANGEの夏を代表する一曲として今なお幅広い世代から愛され続けており、これからの季節にピッタリの本楽曲を一発撮りでパフォーマンス。 ◆ ◆ ◆ ■ORANGE RANGE コメントフェスはもちろん、ワンマンとかも含めていろんな街を回っても、ご年配の方から小さい子たちまで楽しんでくれているなというのはすごく実感できる一曲じゃないかな、というふうに思います。今回こういう形で発信できて、すごく僕らにとっても有意義なというか、すごく意味あることなんじゃないかなと思います。 ◆ ◆ ◆ 関連リンク ◆「THE FIRST TAKE」チャンネル◆ORANGE RANGE オフィシャルサイト◆ORANGE RANGE オフィシャルX◆ORANGE RANGE オフィシャルInstagram◆ORANGE RANGE オフィシャルYouTubeチャンネル◆ORANGE RANGE オフィシャルTikTok

