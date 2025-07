miwaが、2026年2月に大阪・東京・愛知にて<miwaツアー2026(仮)>を開催することを発表した。 miwa オフィシャルファンクラブ『yaneura-no-neko』では本日よりファンクラブ会員限定チケット先行がスタートする。 また、8月20日発売のBlu-ray&DVD『miwa 15th anniversary 再現ライブツアー“guitarissimo”』通常盤初回仕様には先行抽選券が封入されているので、こちらもぜひチェックしていただきたい。 ■<miwaツアー2026(仮)>※タイトルは後日発表 ◯大阪公演2026年2月21日(土)Zepp Osaka Bayside開場16:30 / 開演17:00お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888 ◯東京公演2026年2月23日(月・祝)Zepp DiverCity開場16:30 / 開演17:00お問い合わせ:キョードー東京 0570-550-799 ◯愛知公演2026年2月28日(土)Zepp Nagoya開場16:30 / 開演17:00お問い合わせ:サンデーフォークプロモーション 052-320-9100 ◆yaneura-no-neko会員限定チケット先行受付受付期間:7月18日(金)18:00〜7月28日(月)23:59ファンクラブURL:https://yaneura-no-neko.jp/s/n156/※受付期間内にファンクラブに入会された方も対象となります。 ◆チケット料金・プレミアム座席指定(FC限定受付):12,000円(税込 / ワンドリンク別)※記念グッズ / 終演後のお見送り会への参加権付き2枚まで申込可能/4才以上チケット必要(3才以下でお座席が必要な場合は有料)・1階自由(整理番号付き/プレミアムより後方):7,900円(税込 / ワンドリンク別)4枚まで申込可能/5才以下入場不可・2階指定席:8,400円(税込 / ワンドリンク別)4枚まで申込可能/4才以上チケット必要(3才以下でお座席が必要な場合は有料) ※1回のお申込みで、1会場のみ受付可能。複数回のお申込みで、複数会場の申込が可能です。ただし複数公演に当選された場合、お客様の都合によるキャンセルは出来ません。 ※入場時に別途ドリンク代を徴収させていただきます。 ◆チケット受付期間FC先行:受付期間:7月18日(金)18:00〜7月28日(月)23:59DVD封入先行:2025年8月19(火)12:00〜9月1日(月)23:59現地先行:2025年9月16日(火)〜一般発売:2025年10月25日(土)10:00〜 ▼Blu-ray&DVD『miwa 15th anniversary 再現ライブツアー“guitarissimo”』詳細https://www.miwa-web.com/info/archive/?575336

