花冷え。が、2026年に全国ツアー<もしかして今年こそジャパンTOUR 2026>を開催することを発表した。 <今年こそジャパン!>と掲げた今回のツアーでは、10周年を経てさらに進化した花冷え。の真骨頂を、日本のファンにも全力で届けるステージが繰り広げられること間違いなしとのこと。現在、チケットFC先行が受付中だ。 なお花冷え。は、この夏、Vans Warped Tour(米)、Wacken Open Air(独)など世界有数の大型フェスに出演予定。さらに2025年11月には、EU&UKを巡る全22公演のヘッドライナーツアーも控えている。 また、7月18日には、TVアニメ『あらいぐま カルカル団』の主題歌「かるガルEveryday!!」が配信リリースされた。 ◾️<もしかして今年こそジャパンTOUR 2026> 2026年2月7日(土)福岡県・福岡DRUM LOGOS OPEN/START 17:00/18:002026年2月14日(土)大阪府・GORILLA HALL OSAKA OPEN/START 16:00/17:002026年2月15日(日)愛知県・DIAMOND HALL OPEN/START 17:00/18:002026年2月22日(日)宮城県・仙台Rensa OPEN/START 16:00/17:002026年2月23日(月・祝)東京都・Zepp Haneda (TOKYO) OPEN/START 17:00/18:00 ◆チケットFC先行受付中受付期間:2025年7月18日(金)18:00〜8月3日(日)23:59花冷え。ファンクラブ「HANAbee.mania」入会:https://hanabeemania.jp/s/n169/?ima=4358 ◾️「かるガルEveryday!!」配信日:2025月7月18日(金)配信URL:https://hanabie.lnk.to/KaruGaruEverydayWN ◆アニメ『あらいぐま カルカル団』情報読売テレビ:毎週木曜日24:54‐24:59BS日テレ:毎週土曜日23:28-23:30読売テレビ放送後、TVerほか各種プラットホームにて配信 ◾️国内ライブ情報 2025年9月6日(土)FRONTLINE FESTIVAL 2025@川崎 CLUB CITTA’2025年9月14日(日)おぼろっく 2025 〜TSURUGA MUSIC FESTIVAL〜@金ヶ崎エリア(福井県敦賀市)2025年9月20日(土)山人音楽祭 2025 〜10th Anniversary〜@日本トーターグリーンドーム前橋2025年10月13日(月・祝)大冠祭2025@川崎 CLUB CITTA’ ◾️<HANABIE. Summer Festivals + Special Shows 2025> 2025年7月26日(土)〜7月27日(日)Vans Warped Tour@ アメリカ2025年7月30日(水)〜8月2日(土)Wacken Open […]

