携帯電話やデジタルオーディオ端末等のアクセサリー商品を手掛けるスマートフォンアクセサリーブランド「PGA」

PGAより、ストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるカラビナリング付きストラップホルダーが発売されています☆

PGA Premium Style「カラビナリング付きストラップホルダー」

価格:各880円(税込)

販売店舗:Dtimes公式通販「DtimesStore」Amazon店など

ストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるカラビナリング付きストラップホルダー。

端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加することができます。

カラビナリング付きで様々なストラップの取り付けが可能。

端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しができて便利なアクセサリーです。

※手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります

ブラック

印象的なブラックのカラビナリング付きストラップホルダー。

重厚感のある見た目は、大人かっこいいデザインを演出してくれます。

耐荷重は3kgと、とても頑丈なのも嬉しいポイントです。

シルバー

シルバーのカラビナリング付きストラップホルダー。

どんな本体カラーにもマッチするカラーリングです。



「Premium Style」のロゴがさりげなくデザインされています。

ピンクゴールド

ピンクゴールドのカラビナリング付きストラップホルダー。

華やかで可愛らしい印象を与えてくれます。

ワンタッチでストラップが取り付けられるので、お出かけにも重宝します。

ゴールド

ゴールドのカラビナが印象的なストラップホルダー。

上品かつワンポイントカラーにもなるデザインです。

手持ちのスマホケースに挟むだけで簡単装着ができます。

ケースに挟むだけでストラップが付けられるカラビナリング付きストラップホルダー。

PGAのPremium Style「カラビナリング付きストラップホルダー」は、Dtimes公式通販「DtimesStore」Amazon店などで販売中です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スマホカラーを活かす大人デザイン!PGA Premium Style「カラビナリング付きストラップホルダー」 appeared first on Dtimes.