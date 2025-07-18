Suchmos、横浜アリーナ公演より新曲ライブ映像公開
Suchmosが、2日間で約20万の応募があり、プラチナチケットとなるなど大きな話題を呼んだ「The Blow Your Mind 2025」横浜アリーナ公演より新曲「Whole of Flower」のライブ映像を7月18日（金）22時にYouTubeにて公開することを発表した。
7月2日（水）に6年ぶりとなる新作EP『Sunburst』を発売し、完全復活を果たしたSuchmos。彼らの地元横浜で初披露となったバンド再開を告げた楽曲「Whole of Flower」は、彼ららしい洗練されたサウンドに、新たな始まりを感じさせる軽快なメロディーが特徴的で、まさにSuchmos復活を象徴するライブ映像となっている。
＜リリース情報＞
Suchmos
EP『Sunburst』
発売日：7月2日（水）
価格：2200円（税込）
https://fcls.lnk.to/wof
https://fcls.lnk.to/Sunburst_EP
=収録曲=
1. Eye to Eye
2. Marry
3. Whole of Flower
4. BOY
＜ライブ情報＞
Suchmos Asia Tour Sunburst 2025
10月29日（水）KT Zepp Yokohama（神奈川）
11月2日（日）Zepp Fukuoka（福岡）
11月3日（月）Zepp Namba（大阪）
11月8日（土）BLUE LIVE 広島（広島）
11月14日（金）Zepp Sapporo（北海道）
11月16日（日）PIT（宮城）
11月21日（金）Zepp Nagoya（愛知）
11月23日（日）YES24 LIVE HALL（Seoul）
11月26日（水）VAS est（Shanghai）
11月28日（金）ZEPP NEW TAIPEI（Taipei）
11月30日（日）VOICE SPACE（Bangkok）
12月6日（土）クロスランドおやべ（富山）
12月12日（金）Zepp Haneda（東京）
12月13日（土）Zepp Haneda（東京）
■国内公演
<チケット>
スタンディング：￥7,500-（ドリンク代別）
2階指定席：￥7,500 -（ドリンク代別）
Under 18（スタンディング）：￥6,500-（ドリンク代別）
＜オフィシャル2次先行＞
7月18日（金）12:00〜7月28日（月）23:59
受付URL:https://w.pia.jp/t/suchmos-tour25/
Suchmos OFFICIAL Linktree: https://linktr.ee/suchmos
HP: http://www.suchmos.com
7月2日（水）に6年ぶりとなる新作EP『Sunburst』を発売し、完全復活を果たしたSuchmos。彼らの地元横浜で初披露となったバンド再開を告げた楽曲「Whole of Flower」は、彼ららしい洗練されたサウンドに、新たな始まりを感じさせる軽快なメロディーが特徴的で、まさにSuchmos復活を象徴するライブ映像となっている。
Suchmos
EP『Sunburst』
発売日：7月2日（水）
価格：2200円（税込）
https://fcls.lnk.to/wof
https://fcls.lnk.to/Sunburst_EP
=収録曲=
1. Eye to Eye
2. Marry
3. Whole of Flower
4. BOY
＜ライブ情報＞
Suchmos Asia Tour Sunburst 2025
10月29日（水）KT Zepp Yokohama（神奈川）
11月2日（日）Zepp Fukuoka（福岡）
11月3日（月）Zepp Namba（大阪）
11月8日（土）BLUE LIVE 広島（広島）
11月14日（金）Zepp Sapporo（北海道）
11月16日（日）PIT（宮城）
11月21日（金）Zepp Nagoya（愛知）
11月23日（日）YES24 LIVE HALL（Seoul）
11月26日（水）VAS est（Shanghai）
11月28日（金）ZEPP NEW TAIPEI（Taipei）
11月30日（日）VOICE SPACE（Bangkok）
12月6日（土）クロスランドおやべ（富山）
12月12日（金）Zepp Haneda（東京）
12月13日（土）Zepp Haneda（東京）
■国内公演
<チケット>
スタンディング：￥7,500-（ドリンク代別）
2階指定席：￥7,500 -（ドリンク代別）
Under 18（スタンディング）：￥6,500-（ドリンク代別）
＜オフィシャル2次先行＞
7月18日（金）12:00〜7月28日（月）23:59
受付URL:https://w.pia.jp/t/suchmos-tour25/
Suchmos OFFICIAL Linktree: https://linktr.ee/suchmos
HP: http://www.suchmos.com