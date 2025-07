HANAは、ダメージや傷を自身の美しき価値へと昇華させるグループだ。それを象徴する新曲「Blue Jeans」が完成した。今年1月にオーディション「No No Girls」を経て結成し、4月2日、「ROSE」でデビュー。「国内ダンス&ボーカルグループ史上最速でストリーミング1億回再生」、「オリコン上半期ランキング2025 新人ランキング1位」など、数々の輝かしい記録を打ち立てたデビューからの3カ月間は、本人たちにとって怒涛の日々であったことだろう。「ROSE」や「Burning Flower」で歌ったように、HANAは、社会から突きつけられた「No」や自分に向けてしまう「No」を「Yes」に変える強さを分け与えてくれる存在であるが、そんな彼女たちにだって自信をなくしたり落ち込んだりする日もある。それでも、着飾らない自分を愛してくれる人は必ずいるから、今という尊い瞬間を楽しもう――「Blue Jeans」はそんな温かいメッセージが、メンバー自身とリスナーのあいだで循環していくような一曲だ。

7人が、この3カ月に感じたことと、そして今音楽やステージに懸ける真摯な想いとは――。―「ROSE」「Burning Flower」「Blue Jeans」の3作は、ストーリーになっているようだと思いました。泥だらけでも醜い世界でも花=HANAを咲かせたことを表現したデビュー曲「ROSE」、HANAとして自信を持ってかましていくんだと歌った「Burning Flower」、そしてその裏ではボロボロになることもあるけど、それも癒していこうとする力を持つ「Blue Jeans」。しかも「Burning Flower」のMVの最後で夜のプールに入って髪もメイクも崩れたあと、〈My hair was a mess 崩れたメイク〉状態の〈深夜1時〉を歌っているのが「Blue Jeans」だ、というふうにつながっているんじゃないか、という考察までしたくなりました。KOHARU:素敵〜! 考察してくださることが嬉しいです。NAOKO:嬉しいねえ。―「ROSE」「Burning Flower」を経て、「Blue Jeans」は〈いつだって自信がなくて〉〈傷付くのが怖くて〉など弱い部分をさらけ出すようにして歌った曲であり、結成からの半年間、必死にステージに立ってきたHANAが歌うからこその説得力と美しさのある曲だと思います。改めて、この半年はHANAにとってどんな期間でしたか?JISOO:これはメンバーとも話していることなんですけど、音楽が好きで、音楽をやりたいと思っていた中で、音楽とともに生きていけることが本当にありがたいなと思う半年でした。全員:(拍手)CHIKA:もう、すごく「感謝」という感じです。いろんなステージやテレビに出させていただいたり、こうやってインタビューをしていただいたりするたびに、自分がこういうことをさせてもらえる人だと思っていなかったからこそすごくありがたいなって思います。音楽をさせてもらえる環境にいられて、「このオーディションを受けてよかったな」って思う日々です。YURI:ずっと支えられながら過ごしてきた半年だったなと思っていて。その中で、もっと「こういう音楽を歌ってみたい、踊ってみたい」というものが増えた期間だったなと思います。まだHANAではやったことないようなR&B、ロックとか、CHIKAがやりたいと言っていたジャズとか、色々やってみたいです。―「支えられた」とおっしゃるのは、裏を返すと、毎日行く場所も生活リズムもガラッと変わっただろうし、初めて尽くしの半年だったと思うんですけど、その中で戸惑うこともあったのかなと。KOHARU:もう戸惑いだらけだったよね。MAHINA:そうだよね。KOHARU:身をもって学ぶことがすごく多かったです。私たちがこれからどういう世界を生きていくのかも、ちゃんと知れた期間だったなって思います。MAHINA:たくさん学んだね。みんなで話し合って、支え合って、乗り越えた感じがすごくします。MOMOKA:メンバーそれぞれが何を考えているのかは、言わなきゃわからないというのがまず学びでした。「言わなくてもわかるでしょ」というのは甘いなと思う場面が何回もありました。MAHINA:時間が経つにつれて、それぞれの本音とか、思っていることや感じていることに、メンバー同士でしっかりと向き合うことができて、それはグループにとってすごく大切だったなと思います。NAOKO:私は「自分」が発掘される期間だったなと思っていて。それが見つかったのも、みんなと一緒にいて、助け合って乗り越えてきたからだなって身に染みて思います。毎日毎日、初めての感情が表に出たり、新しい自分が見えたりして。あまり気づいてなかった感情とかが表に出てきたなと思います。毎日違う自分がいるので、どれが本当の自分なんだろうって思うこともあったんですけど、みんなといるときの自分も自分だし、悔しくて今までにないくらい落ち込んでいるときの自分も私だなって思うようになって。めちゃくちゃありがたい期間でした。―「No No Girls」の頃から、世間から向けられた「No」や自分に向ける「No」を「YES」にひっくり返すたくましい姿を見せてくれて、「Drop」「ROSE」「Burning Flower」でも強さ溢れるパフォーマンスでかまし続けてきたけど、その中では「Blue Jeans」で描いているようなボロボロの姿で落ち込む日もありました?NAOKO:ありました。ほぼ毎日そんな感じで過ごしていますね。みんな本当にいっぱい練習して、でも自分たちが求めるステージの完成度に至らなかったり、それぞれ頑張ったところに対して悔しい想いをしたり。「頑張ったのに」っていう気持ちがあると落ち込むけど、私にとってみんなの存在が「大丈夫」って思わせてくれて乗り越えられる材料になっているので、毎日あまり落ち込みすぎずに頑張れているなという感じがします。JISOO:もう毎日落ち込んでます。パフォーマンスが終わると、いつも「ここがちょっと惜しかったな」と思うところがあるので、1回ずつは落ち込んでます。でもみんながいつも「大丈夫、大丈夫」って言ってくれるので回復して、という日々を過ごしています。―そうやって「大丈夫」と言ってくれるような力も「Blue Jeans」にはありますよね。そもそも「ジーンズ」は音楽の歴史において、数々のミュージシャンが曲にしてきたテーマであり、カルチャーを象徴するファッションアイテムでもありますけど、HANAは「ジーンズ」を通して何を表現したかったのだと言えますか?MOMOKA:〈Blue jeans 古いスニーカー〉は「着飾らない自分」を表していて、それでも大切に思ってくれる人がいるし、そういう自分でもいいんだよということまで表していると思います。「そんなに強くなくてもいいし、ダメージを受けたりちょっとナーバスになっちゃったりしても、ありのままの自分でいいんだよ、それでも愛されるよ」ということが、この曲ですごく伝えたいことのひとつです。NAOKO:〈Blue jeans 古いスニーカー〉は、ちゃんみなさんから「愛する人や友達、家族とかを思い浮かべながらパフォーマンスして」というふうに言っていただいて、聴いていてもそこが何度も繰り返されることによって愛情が伝わるなと思うし、歌っているときも「伝われ!」って思っています。ちなみに、ジーンズはダメージが好きで、いつも破れるまで履くタイプです。―ダメージや傷がかっこよさや美しさになるというのは、みんなが「No No Girls」から表現してきたことであって、そのアイデンティティを「ジーンズ」を通して表現しているなと思いました。ガールズグループは若さを売りにする傾向がまだまだあるけど、HANAは、年月を重ねることで出てくる人間としての味こそが価値になるグループだ、ということまで表現しているなとも思って。全員:(拍手)KOHARU:ありがとうございます。おばあちゃんになってもやりたいよね。MAHINA:おばあちゃんになっても、みんなで集合してバキバキに歌って踊っていたい!「青春を謳歌する」「今を楽しむ」ようなストーリー―HANAは、J-POP、J-ROCK、R&B、ヒップホップ、K-POP、USポップス、ジャズダンス、クラシックバレエ、コンテンポラリーダンスとか、本当にいろんな音楽に触れてきた人たちの集まりだからこそ、さまざまな音楽性で魅せるポテンシャルを秘めているグループだと思っていて。その中で「Blue Jeans」は新しい方向性を見出せた喜びが大きかったのかなと想像しますが、どうですか?YURI:初めて聴いたとき、めっちゃ嬉しかったんです。こういうリリックを歌えることも嬉しくて。〈未来のことなんて/今だけは言わないで〉というフレーズがあるんですけど、自分も「今が楽しければどうにかなるでしょう」と思っているし、HANAのメンバーとも「今」っていう尊い時間を楽しめたらいいなと思っているので、この歌詞がめちゃめちゃ好きです。バラードっぽい曲を歌うことも初めてなので、「HANAってこんな曲もできるんだ」みたいなことをすごくわかりやすく伝えられる曲かなと思います。HANAのイメージがめっちゃ変わるだろうなって思ってます。KOHARU:新しいHANAですね。もし「HANAはこうである」みたいな固定観念があったとしたら、今回の曲でぶち壊せると思っていて。これからいろんなHANAを見せていきたいという意思が、私たちにもちゃんみなさんにもあるので、私たちの可能性がどんどん広がっていくきっかけになる曲なんじゃないかなってすごく感じています。―どういうイメージが今のHANAに定着していると思っていて、それを壊せた感覚があるんですか?KOHARU:やっぱりさっき言ってくださったように、外から見たら強いイメージかもしれないけど、本当は人間らしさもあって。「No No Girls」の頃は自信がなかったけれども、いろんなことを乗り越えた先で、ただ「青春を謳歌する」「今を楽しむ」みたいな、そういうストーリーを感じていただけるんじゃないかなと思ってます。CHIKA:もちろん曲自体も今までのHANAとは違うし、みんなの歌声や、みんなが出す感情、パフォーマンスでの表情も、新しい面を見せられているなと思います。―CHIKAさんも、今までは張り上げる系というか、パワフルな歌声で魅せることが多かったけど、今回は全然違う歌声を使ってますよね。CHIKA:ありがとうございます。こういうジャンルをそんなにやってきたことがなくて、そもそも自分にどういう引き出しがあるのかもわからなかったので、自分がやりたいイメージ、プラス、みんなの声を聴いて「こういう雰囲気を作れたら素敵だな」って考えながら歌いました。―作曲には、数々のちゃんみなさんの楽曲やBMSG関連の曲に携わり、「No No Girls」にも関わっていたRyosuke ”Dr.R” Sakaiさんが入っています。HANAとしてデビューしてからSakaiさんと関わるのは、どういう経験になりましたか?NAOKO:それぞれが持っている声のよさや感情を、そのまま使うことをすごく大事にしてくださるので、「自分らしくいていいな」って思えるディレクションをしてくださる方です。KOHARU:「さっきの歌い方、めっちゃよかったよ」みたいな感じで、自分たちのよさがより出ている部分をピックアップしてくださるので、その瞬間に自己理解が深まるし、楽しいですね。MOMOKA:これまで好きなアーティストはトラックメイカーさんたちのことも見てきて、Sakaiさんのトラックも好きなので、Sakaiさんと一緒に曲を作れること自体、自分にとってはすごく特別で。「すごい方と一緒にできている」という想いがあるので、毎回すごくありがたいなと思いながらディレクティングを受けさせていただいています。―「No No Girls」ではSakaiさんや他の方が作ったトラックに自分たちでリリックやトップラインを書いたり、「Burning Flower」は自分たちでコレオを作ったりしていますけど、今後も自分たちで作りたいという想いはありますか?KOHARU:はい!MOMOKA:やりたいです!NAOKO:クリエイティブはみんなめちゃくちゃやりたいって思ってます。JISOO:うんうん。MAHINA:楽しみ!後列左からNAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、前列左からMAHINA、KOHARU、CHIKA(Photo by Yukitaka Amemiya)「Blue Jeans」が拓いた、新たなHANAの地平―デビューからの3カ月は、ちゃんみなさんの全国ツアー『AREA OF DIAMOND 3』を一緒に回ったり、数々のフェスやイベント、台北での『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025 in TAIPEI』などがありました。毎回ブラッシュアップしながら臨んできたという話も最初にありましたけど、ステージに立つときに今一番大事にしていることは何ですか?MOMOKA:ステージを楽しむこと。ステージに上がるときに「楽しむ」以外の雑念があると、お客さんに対してよくないなと思って。自分たちが音楽を楽しんで、それを伝えることが、ステージに立つ上で守らなきゃいけない礼儀だということを学びました。KOHARU:私は、「楽しむ」ということはずっと変わらず、そのうえで毎回ひとつは必ず学びを持って帰ろうという目標を自分の中で立てています。自分のパフォーマンスのことはもちろん、MC、リハーサルでの動き、本番の前は食べ過ぎないとか、色々経験として持って帰って次に活かすことを気をつけています。―今HANAとして、ライブにおいて「もっとこうしたいな」と思うポイントってどういうところですか?JISOO:パフォーマンス以外だと、MC。ちゃんみなさんのツアーで色々学んで、MCもパフォーマンスと一緒で楽しむことが大事なんだなと思って。最近はちょっとずつ慣れてよくなっているんですけど、もうちょっと楽しみながらやれるようになりたいです。KOHARU:MCって本当に大事だよね。その場を盛り上げることも大事だし、「次の曲にはこういう想いが込められています」ということも伝えたいじゃないですか。それがすっごく難しくて。そういうこともちゃんと習得してステージに立ちたいなって思いました。―MCひとつでライブへの感動の深度が変わったりしますもんね。今ステージに立つときに大事にしていることは、他に何がありますか?NAOKO:音楽に対しても、過去の自分に対しても、一緒に立ってくれるみんなにも、ライブができあがるまでに携わってくれるたくさんの方々にも、リスペクトすること。自分はアーティストだということを毎日思いながら過ごすところからライブは始まっているという想いで臨んでいます。CHIKA:私は、生で見ていただくからこそ伝わるものって絶対にあると思うから、「ライブ感」を自分の中ですごく大事にしています。MAHINA:私は、ちゃんみなさんがいつも言ってくださっている「目が合った人の人生を変える」ということを大事にしています。ステージに立つときは、いつもそのつもりで頑張ろうと思っています。―ちゃんみなさん自身がたくさんの人生を救ってきた存在で。一緒にツアーを回って、ちゃんみなさんのライブを何本も観る中で感じるものも大きかったのかなと。MAHINA:(出番を)待っているときに舞台袖でちゃんみなさんのパフォーマンスを観るんですけど、もう毎回泣きそうになっちゃって。音楽を聴きながらずっとウルウルしている状態でした。YURI:私たちは7人だけど、ちゃんみなさんは1人でステージ立って何万人という数を前にして……「あ、やばいな」と思って。精神力もそうだし、集中力もそうだし、いつもどれだけのパワーをすり減らして人を救っているんだろうということをそばで観ていて思います。―このあとは「HANA 1st FANMEETING『HANA with HONEYs』」を控えていますが、その先はどんなふうに見据えていますか?YURI:まずは「Blue Jeans」をステージでやるとなったら、今まで見たことない雰囲気を漂わせられると思うので、それがすっごく楽しみです。NAOKO:私は、これまでの期間にいろんな仲間がいたなと思っていて。「No No Girls」でも、それより前の習い事でも、仲間がいたなって思うので、そういう過去も大切にしてほしいというメッセージをどこかに残せないかなって思っています。私たちが前に進むことで、もっと夢を見てもいいし、それぞれに輝ける場所があるからこそ無理せず頑張ってみて、ということを伝えたいなとも思います。MOMOKA:将来的にはドームツアーやスタジアムツアーができたらすごく嬉しいなと思います。いろんなサプライズを作れるように頑張るので、楽しみにしていてほしいです。ワクワク、ドキドキ、キュンキュンしてください!MAHINA:(『HANA with HONEYs』が)楽しみだね。早く会いたい。―JISOOさんはどうですか?JISOO:一番は、体も心も怪我しないように、歳を取っても健康的な生活をしながら、みんなで楽しく音楽をやりたいです。もちろん全国ツアーもやりたいし、もうちょっと大きく言えば、ワールドツアーもやりたいと思います。―本当に、心の健康も大事にしてほしいなと思います。CHIKAさんはどうですか?CHIKA:私はとにかく、もらった恩を倍で返したいです。とにかく聴いてくれた人たちや応援してくれている人たちに愛をお届けしたい。だから早く全国ツアーをしたいです。KOHARU:さっき言ってくださったように、どんどん深くなっていきたいです。生きていく中でいろんな考えが深まっていくと思うので、それを曲に乗せて、音楽としてみなさんに届けたいです。高い目標としては、7通りの救い方で、世界中を救えるアーティストになること。その気持ちは常に私たちの中にあると思います。HANA 2nd Single「Blue Jeans」配信中:https://hana-brave.lnk.to/BlueJeansCD発売中:https://hana-brave.lnk.to/Blue_Jeans■HANA 2nd Single「Blue 