ロックバンド・Suchmosが、きょう18日午後10時より、YouTubeにて新曲「Whole of Flower」のライブ映像を公開することが決定した。同曲は、バンドの完全復活を告げた新作EP『Sunburst』(7月2日発売)に収録されており、6年ぶりの新作として話題を集めた作品。ライブ映像は、5年8ヶ月ぶりのライブとなった神奈川・横浜アリーナ公演『The Blow Your Mind 2025』(6月21日・22日開催)からのもので、バンドの地元・横浜で初披露されたステージの模様を収めている。「Whole of Flower」は、Suchmosらしい洗練されたサウンドに軽快なメロディーが印象的なナンバーで、バンドの新たなスタートを象徴する楽曲となっている。2021年に逝去したHSUさんの代わりにサポートベーシストとして参加している、山本連の好演にも注目だ。