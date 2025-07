◆MADEIN・熊田曜子「関コレ」出演決定

【モデルプレス=2025/07/18】8月6日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント『KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN&WINTER』(以下、関コレ)より、第4弾出演者が発表された。「Girls Planet 999」や「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」出身者を含む実力派揃いの新ガールズグループMADEIN(メイディン)が関コレに初登場。終演後には、アリーナ指定席限定のハイタッチ会にも出演する。

◆「今日好き」スペシャルステージ決定

◆大倉士門MC、TikTok・LINE VOOMでLIVE配信決定

◆「KANSAI COLLECTION 2025 AUTUMN&WINTER」概要

また、2024年12月のポールダンス世界大会で2位入賞の実績を持ち、その鍛え上げられたボディが度々話題となる熊田曜子も出演。今回の関コレでも恒例の美ボディ披露で会場を魅了する。2025年、ABEMAのオリジナル恋愛リアリティー番組において、過去最高の視聴率を記録した『今日、好きになりました。』のスペシャルステージが決定。小國舞羽や、“りょうめいカップル” こと曽根凌輔と天宮芽唯、“けんみあカップル”こと藤田みあと中村健太朗ら人気メンバーが登場する。イベント当日、関西コレクションの公式TikTokとLINE VOOMでLIVE配信(12時〜20時)を実施。妻の“みちょぱ”とのラブラブっぷりが度々話題になる大倉士門が、前回に続きLive Streaming MCに就任。関コレでしか聞けない出演者とのトークなど特別企画を届ける。(modelpress編集部)開催日程:2025年8月6日(水)開催時間:11時30分開場/13時開演(全て予定)開催場所:京セラドーム大阪MODEL:井手上漠、大谷映美里(=LOVE)、大友花恋、加藤ナナ、齋藤樹愛羅(=LOVE)、坂井仁香(超ときめき◆宣伝部※◆はハートマーク)、白間美瑠、上西星来、鈴木瞳美(≠ME)、菅田愛貴(超ときめき◆宣伝部)、谷崎早耶(≠ME)、ゆりにゃ and moreGUEST:あいす(iLIFE!)、あみか(フォーエイト48)、折田涼夏、きほ、Kirari、熊田曜子、心花りり(iLIFE!)、佐藤友祐、翔、杉本琢弥、環やね(きゅるりんってしてみて)、chun、逃げ水あむ(きゅるりんってしてみて)、hibiki、藤咲凪(最終未来少女)、松本ももな(高嶺のなでしこ)、三原羽衣、吉井美優 and moreATHLETE GUEST:臼井麗香、菅沼菜々 and moreOPENING ACT:Pretty Chuu and moreGLOBAL GUEST:Sury Su、テリ(Taeri) 、Sieun Yu、Lindow Alex and moreABEMA GUEST:小國舞羽、中村健太朗、松井芹、天宮芽唯、曽根凌輔 and moreCREATOR:えいしとさなです。、えみ姉、おさき、きりまる、午前0時のプリンセス、さくら、しなこ、になに、Hinata、ひまひま、MINAMI、Mumei、森ケの日常 and moreARTIST:Kep1er、OH MY GIRL、Billlie、KiiiKiii、MADEIN、iLiFE! and moreLive Streaming MC:大倉士門NEXT BREAK ARTIST:CHANCE GALs、パンダドラゴン、#Mooove!、#らぶしっく and moreFUTURE:秋山みづき、あみち、今井暖大、生方澪桜、川口飛雄我、倉田乃彩、すみぽん(高倉菫)、瀬川陽菜乃、高橋かの、永井愛実、新山桃子、藤田みあ、まいきち、真楪伶、山田寿々、りりか and moreMC:朝日奈央、ぺこぱ【Not Sponsored 記事】