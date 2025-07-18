Aぇ! group、36万人動員アリーナツアー「D.N.A」Blu-ray＆DVD映像化 メンバーの末澤誠也が演出担当
【モデルプレス＝2025/07/18】Aぇ! groupが、2月〜5月にかけて全国7都市30公演で36万人を動員したアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」のBlu-ray／DVDを、9月24日にリリースすることを発表した。
【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ
今回映像化されるのは3月30日の横浜アリーナ公演。初めてAぇ! groupの楽曲のみで構成されたLIVEとなり、メンバーの末澤誠也が演出を担当した。
圧巻のダンスパフォーマンスやキラキラのアイドルソング、関西らしいコミカルなコールアンドレスポンス、さらに熱量溢れるバンドパフォーマンスまで文字通りAぇ! groupの持ち味の全てを詰め込んだライブをコンパイルした作品となる。
なお、初回盤と通常盤につく特典映像の詳細は後日発表される。（modelpress編集部）
・初回盤：Blu-ray／DVD
Blu-ray（2Blu-ray Disc+フォトブック）
DVD（2DVD+フォトブック）
横浜アリーナ公演ライブ本編+特典映像詳細は後日発表
・通常盤：Blu-ray／DVD
Blu-ray（2Blu-ray Disc）
DVD（2DVD）
横浜アリーナ公演ライブ本編+特典映像詳細は後日発表
＜収録内容＞
【全形態 Disc-1共通（全27曲）】
《A》 BEGINNING
Firebird
僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!
+You
Colorful Days
Wonderful!!
WANT!!
Party-Aholic
純情パスファインダー
常夜灯
Never End
Say Aぇ!
ばんざいデスコ
ネオンライト
AKAN
ROCK’NPOP
RED ZONE
Gotta Be
やったろかぃ！
Aぇ! LAND
Aッ!!!!!!
Break Through
脳内ラプソディー
Aぇ You Ready？
咆哮
Hello
-ENCORE-
しあわせもん。
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group末澤誠也、美女からバックハグ
◆「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」映像化
今回映像化されるのは3月30日の横浜アリーナ公演。初めてAぇ! groupの楽曲のみで構成されたLIVEとなり、メンバーの末澤誠也が演出を担当した。
なお、初回盤と通常盤につく特典映像の詳細は後日発表される。（modelpress編集部）
◆「Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A」
・初回盤：Blu-ray／DVD
Blu-ray（2Blu-ray Disc+フォトブック）
DVD（2DVD+フォトブック）
横浜アリーナ公演ライブ本編+特典映像詳細は後日発表
・通常盤：Blu-ray／DVD
Blu-ray（2Blu-ray Disc）
DVD（2DVD）
横浜アリーナ公演ライブ本編+特典映像詳細は後日発表
＜収録内容＞
【全形態 Disc-1共通（全27曲）】
《A》 BEGINNING
Firebird
僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!
+You
Colorful Days
Wonderful!!
WANT!!
Party-Aholic
純情パスファインダー
常夜灯
Never End
Say Aぇ!
ばんざいデスコ
ネオンライト
AKAN
ROCK’NPOP
RED ZONE
Gotta Be
やったろかぃ！
Aぇ! LAND
Aッ!!!!!!
Break Through
脳内ラプソディー
Aぇ You Ready？
咆哮
Hello
-ENCORE-
しあわせもん。
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