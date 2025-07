ファッションやコスメ、インテリアグッズなど、かわいらしいキャラクターグッズも扱う通信販売の「ベルメゾン」

今回はサラッと使えて快適な「ムーミン」デザインの珪藻土バスマット」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」珪藻土バスマット

価格:10,901円(税込)

サイズ:幅約42.5、奥行約57.5、厚み約0.9cm

重量:約1.8kg

主材:珪藻土

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※段差や敷物の上など、下地が不安定なままの使用はゆがみやひび割れの原因となりますのでお避けください

ベルメゾンの「ムーミン」珪藻土バスマットは、北欧風のブルーがおしゃれ。

お花畑で遊ぶような「ムーミン」のシルエットデザインです☆

吸水性に優れた珪藻土なので、足元はいつもサラッと快適。

お洗濯の手間がなく、サラサラの使い心地をキープできます!

足裏サラッと快適に使える、「ムーミン」デザインの珪藻土バスマット。

「ムーミン」珪藻土バスマットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

