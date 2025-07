Aぇ! group全国7都市30公演で36万人動員したアリーナツアーのBlu-ray＆DVD発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』は9月24日リリース!特設サイトもオープン

Aぇ! groupが、今年2月~5月にかけて行われ延べ36万人を動員したアリーナツアー『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』のBlu-ray/DVDを9月24日にリリースすることを発表した。

3rd Single「Chameleon」が初週45.5万枚を売り上げ、これまでリリースしたシングル3作連続でオリコン週間シングルランキング1位を獲得し勢いにのるAぇ! group。

今回映像化されるのは、3月30日の横浜アリーナ公演で、初めてAぇ! groupの楽曲のみで構成されたLIVEとなり、メンバーの末澤誠也が演出を担当。圧巻のダンスパフォーマンスやキラキラのアイドルソング、関西らしいコミカルなコールアンドレスポンス、さらに熱量溢れるバンドパフォーマンスまで文字通りAぇ! groupの持ち味のすべてを詰め込んだライブをコンパイルした、ファン待望の作品となる。

なお、初回盤と通常盤につく盛りだくさんな特典映像の詳細は後日発表される。

Aぇ! group は、8月17日大阪・万博記念公園で行われる音楽フェス『SUMMER SONIC 2025 OSAKA』に出演することが決定しており、さらに2026年新春に公開される実写映画『おそ松さん』の第2弾に、クズでニートの6つ子をAぇ! groupメンバーと関西ジュニアの西村拓哉が主演を務めることも発表されている。

※メイン写真:通常盤ジャケット

リリース情報

2025.09.24 ON SALE

Blu-ray&DVD『Aぇ! group LIVE TOUR 2025 D.N.A』

<収録曲>

【全形態 Disc-1共通(全27曲)】

《A》 BEGINNING

Firebird

僕らAぇ! groupって言いますねん!!!!!

+You

Colorful Days

Wonderful!!

WANT!!

Party-Aholic

純情パスファインダー

常夜灯

Never End

Say Aぇ!

ばんざいデスコ

ネオンライト

AKAN

ROCK’NPOP

RED ZONE

Gotta Be

やったろかぃ!

Aぇ! LAND

Aッ!!!!!!

Break Through

脳内ラプソディー

Aぇ You Ready?

咆哮

Hello

-ENCORE-

しあわせもん。

特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/aegroup/live_dna/

Aぇ! group OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/157