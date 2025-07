ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は「ムーミン」デザインの「抗菌防臭のびのび枕カバー」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」抗菌防臭のびのび枕カバー

価格:各1,980円(税込)

カラー:ムーミン、リトルミイ、スナフキン、ムーミンたち

適応サイズ:約43×63cm用

仕様:抗菌防臭加工、洗濯機OK

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

寝るのが楽しみになる「ムーミン」デザインの枕カバーがベルメゾンから登場!

ムーミン谷の仲間たちと添い寝してる気分になれる、楽しいデザインです。

裏面には異なるイラストをレイアウト。

「ムーミンパパ」と「ムーミンママ」も登場しています。

ムーミン

ブルーがさわやかな「ムーミン」デザインの枕カバー。

よく伸びる糸を織り込んでいて、いろいろな形の枕にぴったりフィットします!

「ムーミン」といっしょにムーミン谷で遊ぶ夢が見られそうな、気持ちのいい使い心地。

異なるデザインの枕カバーといっしょに使ってもおしゃれです!

リトルミイ

「リトルミイ」はピンクの枕カバーでラインナップ。

ぐっすり眠っているイラストがとってもキュート☆

汗をよく吸い取る気持ちのいいタオル地です。

スナフキン

「スナフキン」は洋服と同じグリーンの枕カバーに。

優しい雰囲気のイラストに癒やされます☆

柔らかなパイル地で、暑い季節にもぴったりです。

ムーミンたち

「ムーミンたち」の枕カバーは、「ムーミン」と「スノークのおじょうさん」「リトルミイ」が流れ星を見ているデザイン。

裏面は月夜に集まる「ニョロニョロ」たちの、幻想的なシーンがデザインされています。

洗濯機で洗えて着脱も簡単なので、ケアしやすいのが嬉しいポイント!

さらに、抗菌防臭加工なので清潔な使い心地です。

毎日の睡眠が快適に、楽しくなれる「ムーミン」たちの枕カバー!

「ムーミン」抗菌防臭のびのび枕カバーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です。

©Moomin Characters TM

