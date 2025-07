【ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025】 8月29日 開幕

カプコンは、対戦格闘ゲーム「ストリートファイター」シリーズを使用した公式チームリーグ戦「ストリートファイターリーグ(SFL): Pro-JP 2025」のDivision分けを公開した。

2018年より始まり8シーズン目を迎える「SFL:Pro-JP」。昨年に引き続き今年もシリーズ最新作「ストリートファイター6」で開催され、全12チームが優勝をかけて激闘を繰り広げる。

今回、注目のDivision分けが公開。Division SとDivision Fの各6チームに分かれ、リーグ本節を戦い抜いていくこととなる。

【Division S】 Victrix FAV gaming Crazy Raccoon Good 8 Squad Saishunkan Sol 熊本 CAG OSAKA 名古屋NTPOJA 【Division F】 VARREL ZETA DIVISION Geekly DetonatioN FocusMe 広島 TEAM iXA FUKUSHIMA IBUSHIGIN REJECT

開幕は8月29日19時より「Division S」の試合となり、「Division F」第1節は9月2日19時からとなる予定。両ディビジョンの第1節対戦カードは以下の通り。

【Division S 第1節 対戦カード】 TEAM MATCH1:【AWAY】Saishunkan Sol 熊本 vs Victrix FAV gaming 【HOME】 TEAM MATCH2:【AWAY】名古屋NTPOJA vs CAG OSAKA【HOME】 TEAM MATCH3:【AWAY】Good 8 Squad vs Crazy Raccoon【HOME】 【Division F 第1節 対戦カード】 TEAM MATCH1:【AWAY】広島 TEAM iXA vs DetonatioN FocusMe 【HOME】 TEAM MATCH2:【AWAY】VARREL vs FUKUSHIMA IBUSHIGIN【HOME】 TEAM MATCH3:【AWAY】ZETA DIVISION Geekly vs REJECT【HOME】

また、今シーズンを彩るキャスターも発表。今シーズンは新たにストーム久保氏がキャスターに参加し、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP」を盛り上げる。

【キャスター一覧(敬称略)】 アール ハメコ。 大和周平 ふり~だ ストーム久保

