DeNeelが、7月21日より放送開始となる平祐奈、丸山隆平がW主演を務めるドラマDiVE『FOGDOG』オープニング主題歌に新曲「存在A」を書き下ろしたことが明らかとなった。 ドラマ『FOGDOG』は、顔を識別できない“相貌失認”という症状を抱える刑事・狗飼錐(平祐奈)と、直感で捜査を進める猿渡響(丸山隆平)による、未解決事件専門チーム“みかん部屋”のバディ捜査を描くオリジナルサスペンスだ。 そんなドラマの世界観と呼応するように書き下ろされた新曲「存在A」は、「歪なままでも生きる意味を掴もうとする存在」を描いたエモーショナルで中毒性の高いロックナンバーだという。霧の中を進むような不確かさと、それでも前に進もうとする衝動を、切実な歌詞と重厚なサウンドで表現した楽曲に仕上がったとのこと。本楽曲は、7月23日に各種配信サイトでリリース予定だ。 ◆ ◆ ◆ ◾️DeNeel コメントFOGDOGのオープニングを担当させていただけること、大変光栄に思っております。台本を読ませていただき、推理を楽しめるだけではなく、描かれている人物の心情や過去に共感し、思わず没入してしまう要素がとても素敵だと感じております。登場人物の背中を押せるように、また毎話見終わった時に、視聴者の皆さんが私も明日頑張ろうと思えるように存在Aという曲を書き下ろさせていただきました。ドラマと合わせて楽しんでいただけたら幸いです。 ◆ ◆ ◆ なおDeNeelは、今秋<TWO-MAN LIVE TOUR 「PROMENADE」>と題して東名阪を巡るツアーを開催予定となる。 ◾️ドラマDiVE『FOGDOG』 読売テレビ:7月21日(月・祝)第1話放送開始 深夜1:39〜 毎週月曜 深夜1:29〜中京テレビ:7月26日(土)開始 毎週土曜 深夜2:25〜福岡放送:8月2日(土)開始 毎週土曜 深夜0:55〜青森放送:7月23日(水)開始 毎週水曜 深夜1:24〜配信:Netflix、Leminoでの最速配信あり / TVer、ytv MyDo!にて見逃し配信あり 出演:平祐奈 / 丸山隆平(ダブル主演)福山翔大 八村倫太郎 原ふき子 山崎潤 / 山口馬木也 梶原善 高橋克典・第1話&第2話出演者(50音順)青木さやか 池村碧彩 河村ここあ 菊地姫奈 ぐんぴぃ こーくん五頭岳夫 郄取青依良・第3話以降出演者(50音順)休日課長 紺野彩夏 佐野岳 新川優愛 田島亮 中村ゆりか 永瀬矢紘波岡一喜 濱津隆之 真島なおみ 松浦慎一郎 三河悠冴 宮部のぞみ六平直政 ほか 脚本: 横尾千智(BABEL […]

