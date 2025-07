ワーナー ブラザースが、7⽉31⽇に迎える「ハリー・ポッターの誕⽣⽇」を記念した様々な企画を実施。

映画『ハリー・ポッターと賢者の⽯』で描かれた印象的なシーンである「ルビウス・ハグリッド」が「ハリー・ポッター」に贈ったサプライズの誕⽣⽇ケーキから着想を得たグッズの発売や、バースデーキャンペーンが開催されます☆

ワーナー ブラザース「ハリー・ポッター」バースデー記念企画

7⽉31⽇は、映画『ハリー・ポッター』シリーズの主人公である「ハリー・ポッター」のお誕生日。

「ハリー・ポッター」のお誕生日をお祝いするスペシャルなグッズが、コレクションとして初展開されます!

さらに「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では 「ハリー・ポッター バースデーコレクション」を展開中。

「ハリー・ポッター」のお誕生日を一緒にお祝いできるグッズや企画をまとめて紹介していきます☆

発売中:ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター 「ハリー・ポッター バースデーコレクション」

グッズ名・価格:

・ハッピーバースデー Tシャツ 3,000円(税込)

・ハッピーバースデー パーカー 8,000円(税込)

・ハッピーバースデー ソックス 1,000円(税込)

・ハッピーバースデー ショルダーバッグ 6,500円(税込)

・ハッピーバースデー ピンバッジ 900円(税込)

・ハッピーバースデー キーリング 2,000円(税込)

・ハッピーバースデー ウォーターボトル 3,000円(税込)

・ハッピーバースデー マグカップ 2,400 円(税込)

・ハッピーバースデー ボールペン 900 円(税込)

・ハッピーバースデー ユニボールペン 1,600 円(税込) ※⽇本限定

・ハッピーバースデー チャーム 1,000 円(税込) ※スタジオツアー限定

・ハッピーバースデー ピアス 2,000 円(税込) ※スタジオツアー限定

・ハッピーバースデー ステッカー 550 円(税込)※スタジオツアー限定

今回発売されている「ハリー・ポッター バースデーコレクション」には「ハリー・ポッター」がはじめて⾃分を魔法使いだと知った11歳の誕⽣⽇のシーンにインスパイアされたグッズの数々が登場。

⽇本限定のグッズを含む新グッズが「ハリー・ポッター」の誕⽣⽇に合わせ、初めてコレクションとして展開されています。

おなじみのバースデ ーケーキのデザインだけでなく「お前は魔法使いだ(YER A WIZARD, HARRY)」という「ルビウス・ハグリッド」の名台詞がデザインされたTシャツなどがラインナップ。

新たなグッズの数々で「ハリー・ポッター」の誕⽣⽇を⼀緒にお祝いできます☆

※⼀部を除き、「ハリー・ポッター ショップ オンライン ジャパン」でも購入できます

ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター「ハリーのバースデーケーキ」

価格:3,500円(税込)

販売期間:2025年7月26日〜7月31日 (6日間)​

購入制限:1人あたり2個まで

受付:店舗オープンと同時に当日予約を受付開始​

引換え:午後12時〜、購入時のレシートを見せて受取りください​

2024年、期間限定で登場した「ハリー・ポッター」のバースデーケーキが好評につき2025年も登場。

3〜4⼈でのシェアにピッタリなサイズのケーキにはチョコレートスポンジでフランボワーズクリームが挟んであります。

映画に登場した「ハリー・ポッター」にとって初めてのバースデーケーキを再現した、ファン必見のスイーツです。

ハリー・ポッター マホウドコロ「ハリー・ポッター」バースデーメニュー・グッズ

グッズ名・価格:

・ハリーのバースデーパーティーセット 9,460 円(税込)

・ハリー・ポッター HAPPEE BIRTHDAE HARRY ガラスプレート 3,300 円(税込)

・ハリー・ポッター HAPPEE BIRTHDAE HARRY チューリップグラス 2,860 円(税込)

・ハリー・ポッター HAPPEE BIRTHDAE HARRY スプーン/フォーク 各 1,650 円(税込)

・ハリー・ポッター バースデーケーキ 本染め⼿ぬぐい 2,970 円(税込)

・ハリー・ポッター ハグリッドからのバースデーケーキ置時計 14,300 円(税込)

販売店舗︓ハリー・ポッター マホウドコロ

「ハリー・ポッター マホウドコロ」にて「ルビウス・ハグリッド」が「ハリー・ポッター」へ贈ったバースデーケーキをモチーフにした新グッズを販売。

光を通してキラキラと輝くラスター加⼯が施された「ガラスプレート」と「チューリップグラス」や、ぷっくりとした ⽴体的なバースデーケーキのパーツが付いた「スプーン」「フォーク」が登場します。

そのほか、かまわぬとのコラボレ ーショングッズの新柄としてバースデーケーキをドット柄のように配置した、「ハリー・ポッター バースデーケ ーキ 本染め⼿ぬぐい」もラインナップ。

また「ハリー・ポッター」の11歳の誕⽣⽇に「ルビウス・ハグリッド」がバースデーケーキを持って現れたシーンを表現した「ハリー・ポッター ハグリッドからのバースデーケーキ置時計」も販売されます。

オンラインショップでは、好きな寮を選択し、登録することでそれぞれの紋章をモチーフにしたヘッダーなどが楽しめます。

※初回登録時に⾃⾝で選んだ寮を変更することはできません

「バースデーケーキ うちわノベルティ(非売品)」をプレゼント

提供日︓2025年7⽉31⽇(⽊)限定 ※なくなり次第終了

対象︓対象店舗に来店された方

対象店舗︓ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店、ハリー・ポッター マホウドコロ ランドマークプラザ店、 ハリー・ポッター マホウドコロ POP-UP STORE in アミュエスト

「ハリー・ポッター」の誕⽣⽇を記念して、2025年7⽉31⽇限定でへ「バースデーケーキ うちわノベルティ(非売品)」をプレゼント。

全国のハリー・ポッター マホウドコロ各店に来場された方に配布されます。

※画像はイメージです

Harry Potter Cafe「HAPPEE BIRTHDAE サプライズケーキ」

価格:1,650 (税込)

販売期間:2025年7⽉18⽇(⾦)〜8⽉31⽇(⽇)まで ※予定

販売店舗:Harry Potter Cafe 住所︓東京都港区⾚坂 5-3-1 ⾚坂 Biz タワー1 階

世界中で愛される映画『ハリー・ポッター』の世界観を体感できる「Harry Potter Cafe」

店内では、物語にちなんだワクワクするようなメニューとともに、まるで魔法に かけられたような時間が楽しめます。

Harry Potter Cafeに「ルビウス・ハグリッド」が「ハリー・ポッター」へプレゼントした”HAPPEE BIRTHDAE”ケーキをモチーフにした新メニューが登場︕

カラフルなデコレーションもと っても魅⼒的です。

Harry Potter × DIANA Collaboration Vol.1

グッズ名・価格:

バレエシューズ商品番号:FA41350H価格:18,150円(税込)サイズ展開:21.5〜25.5cmボリュームソールスニーカー商品番号:BL45570価格:19,800円(税込)サイズ展開:21.5〜26.0cmスマホショルダー商品番号:KB5630H価格:16,500円(税込)サイズ:H11.5×W19×D4.5キッズレインシューズ商品番号:WV61314H価格:8,800円(税込)サイズ展開:13.0〜19.0cm

カラー展開:バースデーケーキ

「ハリー・ポッター」と日本のシューズブランド「DIANA」初のコラボレーショングッズが登場。

映画『ハリー・ポッターと賢者の⽯』の世界観がシューズやバッグで表現されています。

ウンナナクール「ハリー・ポッター」コレクション

販売店舗:全国のウンナナクール店舗およびオンラインで順次販売中

インナーウェアブランド「ウンナナクール」から「ハリー・ポッター」コレクションが登場。

バースデーケーキのほか「ルビウス・ハグリッド」のピンクの傘などが描かれたデザインが使用されています。

このほかにも、物語に登場するホグワーツ魔法魔術学校の四寮をイメージしたブラジャー&ショーツ、ルームウェアも☆

さらに、映画のあのワンシーンをモチーフにしたインナーアイテムもラインナップされています。

着るたびに物語のワンシーンがよみがえるような、こだわりの詰まったコレクションです。

LINE 公式着せかえ「ハリー・ポッター バースデー」配信開始

価格︓370円(税込)/150LINE コイン

配信開始⽇︓ 2025年6⽉24⽇

購⼊⽅法:コミュニケーションアプリ「LINE」内の「着せかえショップ」、または「LINE STORE」から購⼊ください

※価格にパケット通信料は含まれません

※PC/iPhone/Android 端末でのみ閲覧が可能です

LINE ヤフーが運営するコミュニケーションアプリ「LINE(ライン)」の 「着せかえショップ」にて、新作の着せかえ「ハリー・ポッター バースデー」を配信中。

「ルビウス・ハグリッド」が「ハリー・ポッター」にプレゼントしたケーキをモチーフにした着せかえがトーク画⾯を彩ります。

7月31日に迎える「ハリー・ポッター」の誕生日を記念したコレクションや、各施設でのお祝い企画が盛りだくさん。

各施設や店舗にて順次開催されている「ハリー・ポッター」バースデー記念企画の紹介でした☆

