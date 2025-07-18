¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ì¾ºî°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ÎÍ½´¶¡ª ¾¾ËÜ½á¼ç±é¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°Äì²òË¶
Íò¤Î¾¾ËÜ½á¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂè1ÏÃ¤¬¡¢7·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢ÉÙ»Î²°¥«¥Ä¥Ò¥È¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ ÆÁ½Å¹¸¤ÎÌä¿Ç¡Ù¡Ê¥³¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬¸¶ºî¤Ç¡¢µÓËÜ¤Ï¡Ø¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÄÚÅÄÊ¸¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢2018Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø99.9·º»öÀìÌçÊÛ¸î»Î-SEASON¶¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüÍË·à¾ì¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯ÌÜ¤Ç¼«¿È½é¤Î°å»ÕÌò¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é²ó¤ÎÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï¡¢11.4¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ëè¥¯¡¼¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥É¥é¥Þ¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¸µ¥Æ¥ì¥Ó¶É¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢Âè1ÏÃ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò´ð¤Ë¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¡£¤É¤³¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤«¤òÅ°Äì¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°å»Õ¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆÁ½Å¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¼ê½Ñ¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢ÆÁ½Å¤ÏÂî±Û¤·¤¿´Ñ»¡Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Ìä¿Ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë´µ¼Ô¤Î¤·¤°¤µ¤äÈ¯¸À¤ÇÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Á´¿È¤ÎÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤½¤ì¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹õ´äÉ´¡¹¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖÀþ°Ý¶ÚÄË¾É¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆÁ½Å¤¬È¯¸«¡£¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÄË¤ß¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿É´¡¹¤Î¿´¤Þ¤Çµß¤¦Ìä¿Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌä¿ÇÉ÷·Ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²º¤ä¤«¤ÊÂÐ±þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¶ÃÏ¤ò¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÁ½Å¤Î¾ú¤·½Ð¤¹ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¡¢¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆÁ½Å¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ç¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤À³Ê¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤¿°å»Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆÁ½Å¤¬¡¢´µ¼Ô¤òµß¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±Î½¤È¤Ê¤ë°å»Õ¤¿¤Á¤Î¿´¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¯¸·¤·¤¤°åÎÅ¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÁ½Å¤Ï°ÛÃ¼»ùÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¤Û¤«¤Î°å»Õ¤¿¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤â¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï³¤³°ºîÉÊ¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤¹¤ë¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢µû¸×Áí¹çÉÂ±¡¤Î³°²ÊÉôÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤ä¤ê¼ê¤Î³°²Ê°å¡¦Åì¶¿¹¯ÆóÏº¤òÃ´Åö¡£¹¯ÆóÏº¤Ï¾ï¤ËÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¹çÍýÅª¤ËÉÂµ¤¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÆÁ½Å¤Î¹Ô¤¦°åÎÅ¤È¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å¿ÒÌé¤µ¤ó¤ä¡¢Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î²¬ºêÂÎ°é¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¡¼°å»ÕÌò¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤µ¤ó¤Ë¤âÃíÌÜ¡£ÆÁ½Å¤Î²¸»Õ¤È¤Ê¤ëÀÖÃÓÅÐ¤ò±é¤¸¤ëÅÄÃæÞ£¤µ¤ó¤ä¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó°å»Õ¡¦Í¾¾¤·¤ª¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤â¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¥É¥é¥Þ¤ÇÏÃÂêºî¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡£Âè1ÏÃ¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤âÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏTVer¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡©¤Þ¤º¡¢Ì¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢µû¸×Áí¹çÉÂ±¡¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤ËÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ÎÆÁ½Å¹¸¡£¤³¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤Ï19ÈÖÌÜ¤Î¿·ÎÎ°è¤È¤µ¤ì¡¢´µ¼Ô¤ÎÉÂµ¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Êë¤é¤·¤ä²ÈÄí´Ä¶¡¢¿´¤Î¾õÂÖ¤â´Þ¤á¤Æ¿Ç»¡¤ò¹Ô¤¦²Ê¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤ë°åÎÅ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ÎÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤³¤È¤¬Ì¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°å»Õ¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÆÁ½Å¤ÏÇÉ¼ê¤Ê¼ê½Ñ¤Ê¤É¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢ÆÁ½Å¤ÏÂî±Û¤·¤¿´Ñ»¡Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢Ìä¿Ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë´µ¼Ô¤Î¤·¤°¤µ¤äÈ¯¸À¤ÇÉÔ²Ä²ò¤ÊÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Á´¿È¤ÎÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤½¤ì¤Ïµ¤¤Î¤»¤¤¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¹õ´äÉ´¡¹¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¡ÖÀþ°Ý¶ÚÄË¾É¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆÁ½Å¤¬È¯¸«¡£¸¶°øÉÔÌÀ¤ÎÄË¤ß¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¼«¸Ê·ù°¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿É´¡¹¤Î¿´¤Þ¤Çµß¤¦Ìä¿Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤ÎÎÞ¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÌä¿ÇÉ÷·Ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢´µ¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î²º¤ä¤«¤ÊÂÐ±þ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¶ÃÏ¤ò¾¾ËÜ¤µ¤ó¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ½á¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¡ÖÆÁ½Å¹¸¡×¤È¤¤¤¦°å»Õ¤ÎÌ¥ÎÏÂè1ÏÃ¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿ÆÁ½Å¤ò±é¤¸¤ë¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¤È¤Ê¤ë°å»ÕÌò¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¡¢Á°½Ò¤·¤¿É´¡¹¤òÌä¿Ç¤·¤¿ºÝ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÁ½Å¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯²¿¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¤Î¤«¿ÉÊú¶¯¤¯ÏÃ¤òÊ¹¤³¤¦¤È¼ª¤ò·¹¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¿Íµ¤¤¬¹â¤¤°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Â¿¤¯¤¬¥º¥Ð¥º¥Ð¤ÈÌäÂêÅÀ¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¡¢¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¤ÇÉÂµ¤¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÆÁ½Å¤Ï¤«¤Ê¤ê°Û¼Á¤Ê°å»Õ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÆÁ½Å¤ò¡¢¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥»¥ê¥Õ¤Î´Ö¤äÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¾ð¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤ÇÃúÇ«¤ËÉ½¸½¡£¡ÖÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ò¿Ç¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢Áí¹ç¿ÇÎÅ°å¤Î»ÑÀª¤ò´°àú¤Ë±é¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆÁ½Å¤Î¾ú¤·½Ð¤¹ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤â¡¢¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£ÆÁ½Å¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ç¤Ò¤ç¤¦¤Ò¤ç¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤À³Ê¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤¿°å»Õ¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆÁ½Å¤¬¡¢´µ¼Ô¤òµß¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±Î½¤È¤Ê¤ë°å»Õ¤¿¤Á¤Î¿´¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¯¸·¤·¤¤°åÎÅ¶È³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÆÁ½Å¤Ï°ÛÃ¼»ùÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£¤Û¤«¤Î°å»Õ¤¿¤Á¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¤â¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾¾ËÜ½á¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤Î¹ë²Ú¤µ¤½¤ó¤Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÎÌ¾±éµ»¤¬¸÷¤ë¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ëÇÐÍ¥¿Ø¤â¹ë²Ú¤Ç¤¹¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¾®¼ÇÉ÷²Ö¤µ¤ó¤Ç¡¢¸¦½¤°å´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆÀ°·Á³°²Ê¤ÎÀì¹¶°å¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂìÌî¤ß¤º¤¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£¤ß¤º¤¤Ï¡¢ÀµµÁ´¶¤¬¶¯¤¯´µ¼Ô¤Ë¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÍýÁÛ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë¿·ÊÆ°å»Õ¡£ÆÁ½Å¤È´Ø·¸¤¬ºÇ¤â¿¼¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¡¢¤ß¤º¤¤ÎÀ®Ä¹Êª¸ì¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï³¤³°ºîÉÊ¤ËÂ¿¤¯½Ð±é¤¹¤ë¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤µ¤ó¤Ï¡¢µû¸×Áí¹çÉÂ±¡¤Î³°²ÊÉôÄ¹¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤ä¤ê¼ê¤Î³°²Ê°å¡¦Åì¶¿¹¯ÆóÏº¤òÃ´Åö¡£¹¯ÆóÏº¤Ï¾ï¤ËÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¹çÍýÅª¤ËÉÂµ¤¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÆÁ½Å¤Î¹Ô¤¦°åÎÅ¤È¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¶¿å¿ÒÌé¤µ¤ó¤ä¡¢Ì¾¥Ð¥¤¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î²¬ºêÂÎ°é¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥¿¡¼°å»ÕÌò¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥µ¥Þ¡¼¥¦¥¤¥«¤µ¤ó¤Ë¤âÃíÌÜ¡£ÆÁ½Å¤Î²¸»Õ¤È¤Ê¤ëÀÖÃÓÅÐ¤ò±é¤¸¤ëÅÄÃæÞ£¤µ¤ó¤ä¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó°å»Õ¡¦Í¾¾¤·¤ª¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ëÌÚÂ¼²ÂÇµ¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢°ÂÄê´¶¤¢¤ë¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤â¥É¥é¥Þ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ï°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤Ç¤â°Û¿§¤ÎºîÉÊ¤Ë¡©¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂè1ÏÃ¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï°åÎÅ¥É¥é¥Þ¤Ï¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎºîÉÊ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ï°Û¿§¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢ÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÏÁí¹ç¿ÇÎÅ°å¤ÎÀ¸ºäÀ¯¿Ã¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î°å»Õ¤ä°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¤¬´Æ½¤¤ä¼èºà¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¤ÎÀ¤³¦¤òÇÁ¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Èó¾ï¤Ë¸«¤ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¥É¥é¥Þ¤ÇÏÃÂêºî¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¡£Âè1ÏÃ¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤âÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÏTVer¤Ê¤É¤Ç»ëÄ°¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ ¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)