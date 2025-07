土用の丑の日はやっぱりうなぎ！ 今年食べたい東京のお店5選

土用の丑の日、と聞くとうなぎを食べたくなりますね。1年以内にオープンしたうなぎ店を食べログマガジン編集部が厳選しました!

2025年7月19日と7月31日は土用の丑の日。夏バテ防止や体力をつけるのに良いとされているうなぎですが、ちょっとした贅沢ですよね。でも、この夏を乗り切るためならたまには食べたい!となるのでは。そんな方のために、食べログマガジン編集部おすすめのうなぎ店をご紹介します。

1. 神田きくかわ 第一ホテル東京店(内幸町)

第一ホテル東京内に、2024年12月、老舗の江戸前うなぎ店「神田きくかわ 第一ホテル東京店」がオープンしました。広々とした店内は以前の日比谷店の面影を残しつつ、和と洋の趣を取り入れ、落ち着いた雰囲気になっています。高級感のある空間に客席は全84席と多く、プライベート感を大切にした個室も完備。

ふっくら焼き上げたうなぎがぎっしり 写真:お店から

注文を受けてから蒸し、特注の金串を使いじっくりと炭火で焼き上げたうなぎは、香ばしくふっくらとして上品な味わい。ご飯が見えないほどのボリュームですが、甘みのあるタレがうなぎのおいしさを引き立てて、ペロリと食べられます。

2. 鰻次郎 神楽坂(江戸川橋)

<店舗情報>◆神田きくかわ 第一ホテル東京店住所 : 東京都港区新橋1-2-6 第一ホテル東京 B1F

2025年1月、江戸川橋駅から徒歩6分ほどの場所に、一口鰻おむすびを中心とした持ち帰り専門店「鰻次郎 神楽坂」がオープンしました。鰻次郎がこだわる「関西地焼」は関東風の白焼きとは異なり、うなぎを蒸さずに生のまま焼き上げる製法。身はもっちりと、皮面はパリッとした食感の、香ばしくうまみあふれる焼き上がりが特徴です。鰻次郎ブランドの初の東京出店となる「鰻次郎 神楽坂」は、そんな同店自慢のうなぎを手土産として、もっと多くの人に愛用されることを目的に、一口鰻おむすびを中心とした持ち帰り専門店として誕生しました。

歓喜の一口鰻おむすび黒 写真:お店から

看板商品の「歓喜の一口鰻おむすび黒」9個入り・3,800円、4個入り・2,000円は、関西地焼にこだわり、職人の手で丁寧に焼き上げた鹿児島県大隅産の大ぶりなうなぎを、食べやすい一口サイズに握ったおにぎり。お米との相性がいい秘伝の濃いめのタレと、独自配合の山椒が特徴です。上には金箔があしらわれていて、見た目も豪華。シェアしやすいので、差し入れにも重宝しそうですね。席数は少ないですが、イートインメニューも販売。

3. 薪焼うなぎ 銀座おのでら本店(赤坂見附)

<店舗情報>◆鰻次郎 神楽坂住所 : 東京都新宿区西五軒町11-6

2024年7月、東京メトロ赤坂見附駅・赤坂駅からそれぞれ徒歩約4分、一ツ木通りに面したところに「薪焼うなぎ 銀座おのでら本店」がオープンしました。国産薪で燻した国産うなぎを赤ワイン配合の門外不出のタレに絡める、唯一無二のうな重やうな丼です。

「国産うな重 上」 写真:お店から

同店では、安心安全な無投薬うなぎの一貫生産を行う「山田水産株式会社」から仕入れた、高品質な九州産うなぎを使用。国産うな重は全3種あり、「国産うな重 上」のほか、並と特上があります。

通りに面した焼き場からは、食欲をそそる上品な香りが漂ってきます。店の外からでも、薪火でうなぎを燻す様子が見られるので、ぜひ足を運んでみてくださいね。

4. 八重洲鰻はし本(日本橋)

<店舗情報>◆薪焼うなぎ 銀座おのでら 本店住所 : 東京都港区赤坂4-2-8 カランドリエビル 1F

1947年創業、「食べログ うなぎ 百名店」にも選出されている老舗うなぎ料理店「鰻 はし本」。老朽化のため近隣の店舗で営業していましたが、2年に及ぶ建て替え工事が完了し、2024年10月、日本橋駅から徒歩5分ほどの元の場所にリニューアルオープンしました。

「タレはくぐらせたうなぎの枚数で味わいが増す」とタレ壺を育てている 写真:お店から

メニューは自慢の「うな重」(い)4,070円、(ろ)5,280円、(は)6,930円を、うなぎの大きさに合わせて用意。艶やかにふっくら焼きあがったうなぎは香ばしく、もっちり感のある米と共に口に入れれば、思わずうなるおいしさです。

5. 銀座うなぎノ宮宇(東銀座)

<店舗情報>◆八重洲鰻はし本住所 : 東京都中央区八重洲1-5-10

2024年12月、名古屋の老舗うなぎ店が銀座に初出店しました。濃いめのタレと、蒸さずにパリッと焼き上げられたうなぎは濃厚なうまみ。高級ワインを取り揃えていたり、デートでも接待でも利用できるオシャレな和の内装だったりと、富裕層やインバウンドにもブレイクしそうな名店です。

鰻重 写真:お店から

<店舗情報>◆銀座うなぎノ宮宇住所 : 東京都中央区銀座5-11-12 日総第26ビル 2F

