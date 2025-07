回転寿司チェーン「スシロー」とサンリオのキャラクターユニット『はぴだんぶい』が初めてコラボレーションし、全国の店舗でコラボ限定メニューや、グッズ付きメニューを販売する。キャンペーン期間は7月23日(水)から8月24日(日)まで。

スシローとサンリオの『はぴだんぶい』が初コラボ!7月23日(水)から (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

『はぴだんぶい』は、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの6人の男の子キャラクターユニットで、今回はコラボ限定のピックやステッカー、グッズ付きのメニューが登場する。

コラボ内容は、前半が7月23日(水)からで、後半は8月6日(水)から内容が新しくなる。



前半に登場する、サーモンとえびの寿司を盛り合わせた「えび・サーモンたたき包み」(220円〜)は、満腹な様子のキャラクターアートが描かれた「コラボ限定ピック」(全6種)がランダムで付いてくる。

えび・サーモンたたき包み はぴだんぶいコラボ限定ピック付き(220円〜) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

コラボ限定ピック(前半:全6種)イメージ (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

またメロンソーダゼリーの上に、ホイップやバニラメロン(ソーダ)シャーベットが重なった「はじけるメロンソーダ風パフェ」(360円〜)は、ストロベリーダイスとはじけるチョコがトッピングされ、キャラクターたちが寿司を楽しむアートの「コラボ限定ステッカー」(全6種)がランダムで付いてくる。

はじけるメロンソーダ風パフェ はぴだんぶいコラボ限定ステッカー付き(360円〜) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

コラボ限定ステッカー(前半:全6種)イメージ (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

8月6日(水)からは、定番メニューのえびバジルチーズと炙りサーモンバジルチーズが一皿になった「炙りえびバジル・サーモンバジル」(220円〜)がコラボ限定ピック付きで登場するほか、ラムネ風味ではじけるチョコが添えられた「はじける星型ラムネゼリー」(220円〜)もコラボ限定ステッカー付きで販売する。後半は、日焼けしたポチャッコなど、夏を楽しむキャラクターアートが楽しめる。



コラボ限定ステッカーの裏面には、9月1日(月)から9月30日(火)まで期間中何度でも使えるスシローの5%OFFクーポンが付いている。

炙りえびバジル・サーモンバジル はぴだんぶいコラボ限定ピック付き(220円〜) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

コラボ限定ピック(前半:全6種)イメージ (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

はじける星型ラムネゼリー はぴだんぶいコラボ限定ステッカー付き(220円〜) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

コラボ限定ステッカー(後半:全6種)イメージ (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

コラボ限定の「クリアポーチ」(全5種)と「シート」(全5種)がランダムで付くセット商品の「ぷちローセット」(580円〜)もお目見えする。

ぷちローセット はぴだんぶいコラボ限定クリアポーチ付き(580円〜) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

コラボ限定クリアポーチ(全5種)イメージ (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

コラボ限定シート(全5種)イメージ (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

前半と後半でそれぞれ全6種のコラボ限定マスコットがランダムで付く「ソフトドリンク」(1180円〜)も登場する。

【前半:7月23日(水)〜】コラボ限定マスコット(全6種)イメージ (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

【後半:8月6日(水)〜】コラボ限定マスコット(全6種)イメージ (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

コラボ限定ぬいぐるみが付いてくる持ち帰り商品の「セット8貫」(1人前 2680円〜)は、7月23日(水)の午前7時からネット注文限定で販売する。前半はポチャッコ、あひるのペックル、けろけろけろっぴのぬいぐるみがランダムで付く。

はぴだんぶいコラボセット8貫(1人前)コラボ限定ぬいぐるみ付き(2680円〜) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

コラボ限定ぬいぐるみ(前半:全3種)イメージ (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

後半のコラボ限定ぬいぐるみはハンギョドン、タキシードサム、バッドばつ丸の3種類で、同梱されている応募用紙の二次元コードにアクセスすると、抽選で100名人にオリジナルの特大バスタオルが当たるキャンペーンも実施する。

はぴだんぶいコラボセット8貫(1人前) コラボ限定ぬいぐるみ付き(2680円〜) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

コラボ限定ぬいぐるみ(後半:全3種)イメージ (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170

スシローとサンリオの『はぴだんぶい』のコラボキャンペーンは7月23日(水)から8月24日(日)まで、全国のスシロー店舗で開催。前半の7月23日(水)からと、後半の8月6日(水)からで内容が変わる。「スシロー未来型万博店」、お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」は対象外となる。



コラボ限定ピック・ステッカー・クリアポーチ・マスコット・ぬいぐるみはランダムで提供され、数量限定となる。商品の価格は店舗によって異なる。価格は税込み。



(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660170