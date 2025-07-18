桜島「山体が膨張した状態を維持」「きのうの噴火でも収縮せず」 気象台が「解説情報」発表 鹿児島
福岡管区気象台と鹿児島地方気象台は、桜島の16日から18日午後3時までの活動をまとめた「解説情報」を発表しました。火山活動の状況
桜島では、活発な噴火活動が続いています。
南岳山頂火口では、きのう１７日午後１時２８分に爆発が発生し、噴煙は火口から３３００ｍの高さまで上がりました。大きな噴石は５合目＝南岳山頂火口から約1.4キロまで飛散しました。
島内の傾斜計と伸縮計による観測では、引き続き山体が膨張した状態が維持されていて、きのうの噴火でも目立った収縮は認めらなかったということです。
火山性地震は少ない状態で経過しています。噴火に伴う火山性微動が時々発生しました。
火山性地震 爆発７月１６日 ２回 ０回 １７日 １０回 １回 １８日１５時まで ９回 ０回
１６日に実施した現地調査では、火山ガス（二酸化硫黄）の放出量は１日あたり３１００トン（前回９日、４０００トン）と非常に多い状態でした。防災上の警戒事項等
噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中です。南岳山頂火口と昭和火口から約２ｋｍの範囲では、噴火に伴う弾道を描いて飛散する大きな噴石及び火砕流に警戒してください。
風下側では、火山灰だけでなく小さな噴石が遠方まで風に流されて降るため注意が必要です。
爆発に伴う大きな空振によって窓ガラスが割れるなどのおそれがあるため注意してください。
今後の降灰状況次第では、雨で土石流が発生する可能性がありますので留意してください。今夜～あすの降灰予報（定時） 鹿児島市吉野方向などに予想
桜島で噴火が発生した場合には、１８日２１時から２４時までは火口から北西方向の鹿児島市吉野方向に降灰が予想されます。
（時刻）（火口からの方向）（降灰の距離）（小さな噴石の距離）
▼１８日１５時から１８時まで 北（姶良市加治木方向） １１０ｋｍ ７ｋｍ
▼１８日１８時から２１時まで 北（姶良市加治木方向） １１０ｋｍ ５ｋｍ
▼１８日２１時から２４時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １１０ｋｍ ５ｋｍ
▼１９日００時から０３時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ
▼１９日０３時から０６時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １２０ｋｍ ６ｋｍ
▼１９日０６時から０９時まで 北西（鹿児島市吉野方向） １２０ｋｍ ６ｋｍ
期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。
鹿児島県：鹿児島市、姶良市、薩摩川内市、出水市、霧島市、伊佐市、さつま町、湧水町、阿久根市、長島町、日置市、いちき串木野市
熊本県 ：八代市、人吉市、水俣市、美里町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、上天草市、宇城市、天草市、苓北町
宮崎県 ：えびの市
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