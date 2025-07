一つで何役もこなすマルチツールは、なぜか四角いデザインが多い--。そんな風に思ったことがある方には、コンパクトな三角形のツールはどうでしょうか?

↑最強のマルチツールか?(画像提供/Ti-Scout)

「Ti-Scout」は、折りたたんだときは6.2×5.8cmで厚みが1.9cmと、ちょうど手のひらに収まり、片手でさっと操作できるサイズです。ポケットに入れたり、バックパックのキーホルダーにぶらさげたりできるコンパクトな大きさで、八つの機能が備わっています。

1: 高精度コンパス

三角形の中央部分にある目盛りがコンパス。軍用として使える高精度のものだとか。

2: 温度計

三角形の角にある目盛りで、リアルタイムの温度を確認できます。

3: 水準器

地面と水平になっているかを確認できます。

4: 火起こし

三角形の一部にマグネシウム製のスティックが収納されているので、マッチをこするように、このスティックを側面にこすれば、すぐに火を起こせます。

5: 拡大鏡

上部のプレートをスライドさせると、拡大鏡のミラーが出てきます。

6: バール

中から出したプレートの角は、テコの原理を利用して物を押し上げたりできます。

7: 栓抜き

瓶ビールなどを飲むときに。

8: ストレスリリーフ

中のプレートをしまう際、歯車の音がカチカチとあえて鳴るように設計されていて、その軽快な音で爽快感や心地よさを感じられるようになっています。少し意外な機能かもしれません。

外側のプレート部分は、チタン、真鍮、ステンレスの三つの素材から選択できます。

アウトドアシーンで心強い存在になりそうなこの多機能ツールは、現在クラウドファンディングで支援者を募集中。すでに日本円で1000万円以上の支援を集めています。

