¾Ú·ô¸ýºÂ¾è¤Ã¼è¤ê¡¢SBIÄóÁÊ¤ÎÃËÀ¤¬¡ÖÈï³²¼Ô¤Î²ñ¡×È¯Â ¡Ö°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤ÆÀï¤¦¡×»²²Ã¸Æ¤Ó¤«¤±
ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾Ú·ô¸ýºÂ¤ò¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤ëÈï³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢¡Ö¾Ú·ô¸ýºÂ¤Î¤Ã¤È¤êÈï³²¼Ô¤Î²ñ¡×¤¬7·î16Æü¡¢È¯Â¤·¤¿¡£
²ñ¤ÎÂåÉ½¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÎ¤µÈÎµ°ì¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤Ï¡¢¼«¤é¤âÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿°ì¿Í¡£¡ÖÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤¯¤Æ¤â¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬Á´¹ñ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
7·î21Æü¤Ë¤ÏÅÔÆâ¤ÇÈï³²¼ÔÀâÌÀ²ñ¤ò³«¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡üSBI¾Ú·ô¤òÄóÁÊ¡¢Èï³²¤ÏÁ´¹ñµ¬ÌÏ
¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô¡ÖSBI¾Ú·ô¡×¤Î¾Ú·ô¸ýºÂ¤¬ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¾è¤Ã¼è¤é¤ì¡¢¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ò¾¡¼ê¤ËÇäÇã¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Î¤µÈ¤µ¤ó¤Ï7·î4Æü¡¢SBI¾Ú·ô¤òÁê¼ê¼è¤êÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¤¿¡£Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ÎÊÖ´Ô¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹Èï³²¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢¶âÍ»Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Èï³²³Û¤Ï5700²¯±ß°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èï³²¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤âÁêÅö¿ô¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
Ê£¿ô¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÇÈï³²¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Êä½þÂÐ±þ¤Ë¤Ïº¹¤¬¤¢¤ê¡¢À¿¼Â¤Ë±þ¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ä¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Î¤µÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ç¸ÉÎ©¤·¤¿Èï³²¼Ô¤¿¤Á¤¬¤Þ¤È¤Þ¤ëÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ²ñ¤ÎÀßÎ©¤ò·è°Õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ü¡ÖÊ£»¨¤Ç¹½Â¤Åª¤Ê¹ñ²ÈÅªÌäÂê¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
Î¤µÈ¤µ¤ó¤Ï7·î18Æü¡¢Åìµþ¡¦²â¤¬´Ø¤Î»ÊË¡µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Ã¤¿¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë°ì´ë¶È¤È»ä¤Î°ì¸Ä¿Í¤ÎÊä½þ¸ò¾Ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë»ö·ï¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂÂÎ·ÐºÑ¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¤Ø¤Î°Ü¹Ô¡¢¹ñ¶¤Ê¤¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¶âÍ»´Ä¶¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤ÆÊ£»¨¤Ç¹½Â¤Åª¤Ê¹ñ²ÈÅªÌäÂê¤ò´Þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ©ÅÙÀß·×¤ÎÃÙ¤ì¡¢ÂÐ±þ¤ÎÉÔÈ÷¡¢¹½Â¤ÅªÉÔºî°Ù¡¢¾ÍèÀ¤Âå¤Ø¤ÎÌµÀÕÇ¤¤È¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡üÁê¾ìÁà½Ä¤Îµ¿¤¤¤â¡ÖÈï³²¤ÏÂ¬ÄêÉÔÇ½¡×
Èï³²¼Ô¤Î²ñ¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤ò¤Ä¤È¤á¤ëÌîºêÃÒÍµÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿²ñ¸«¤Ç¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¹¥ë¥¬¶ä¹Ô»ö·ï¤ËÂ³¤¯¡¢º£¤Î»þÂå¤ÎÈó¾ï¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤Ç¤¹¡£Èï³²¼Ô¤¬°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¡¢SBI¾Ú·ô¤Ê¤É¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ì¿Í¤Î¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤Ç¤¢¤ë²Ï¹ç¹°Ç·ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¸ýºÂ¤Î¾è¤Ã¼è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¾ì¤¬Áà½Ä¤µ¤ì¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤½¤ÎÈï³²¤ÏÂ¬ÄêÉÔÇ½¤Ê¤¯¤é¤¤Âç¤¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾Ú·ô¼è°úÅù´Æ»ë°Ñ°÷²ñ¤Ø¤Î¹ðÈ¯¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
Èï³²¼ÔÀâÌÀ²ñ¤Ï¡¢7·î21Æü¸á¸å2»þ¤«¤éÅìµþÅÔ¿·½É¶è»ÍÃ«ËÜ±öÄ®4¡Ý15¡Ö¤µ¤¯¤é¶¦Æ±¥Ó¥ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£