　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42967.19　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42003.15　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41227.50　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41214.74　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40726.42　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40619.87　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40012.23　　ボリンジャー:＋1σ(25日)

39819.11　　★日経平均株価18日終値

39688.25　　均衡表転換線(日足)
39681.84　　6日移動平均線
39462.30　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39449.70　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39404.60　　25日移動平均線
39196.37　　均衡表基準線(日足)
38942.07 　　新値三本足陰転値
38854.19　　均衡表転換線(週足)
38796.97　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38189.33　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38172.97　　13週移動平均線
38161.03　　200日移動平均線
37840.48　　均衡表雲上限(日足)
37709.85　　26週移動平均線
37581.70　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37438.55　　均衡表雲上限(週足)
37322.55　　75日移動平均線
36896.24　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
35957.40　　ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64　　均衡表基準線(週足)
35619.52　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34661.19　　均衡表雲下限(日足)
34342.79　　ボリンジャー:-3σ(13週)
34204.95　　ボリンジャー:-2σ(26週)
32452.50　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　68.81(前日64.61)
ST.Slow(9日)　　58.82(前日45.60)

ST.Fast(13週)　 86.01(前日86.35)
ST.Slow(13週)　 90.31(前日90.43)

［2025年7月18日］

株探ニュース