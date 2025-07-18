【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(18日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42967.19 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42003.15 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41227.50 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41214.74 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40726.42 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40619.87 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40012.23 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39819.11 ★日経平均株価18日終値
39688.25 均衡表転換線(日足)
39681.84 6日移動平均線
39462.30 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39449.70 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39404.60 25日移動平均線
39196.37 均衡表基準線(日足)
38942.07 新値三本足陰転値
38854.19 均衡表転換線(週足)
38796.97 ボリンジャー:-1σ(25日)
38189.33 ボリンジャー:-2σ(25日)
38172.97 13週移動平均線
38161.03 200日移動平均線
37840.48 均衡表雲上限(日足)
37709.85 26週移動平均線
37581.70 ボリンジャー:-3σ(25日)
37438.55 均衡表雲上限(週足)
37322.55 75日移動平均線
36896.24 ボリンジャー:-1σ(13週)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
35957.40 ボリンジャー:-1σ(26週)
35822.64 均衡表基準線(週足)
35619.52 ボリンジャー:-2σ(13週)
34661.19 均衡表雲下限(日足)
34342.79 ボリンジャー:-3σ(13週)
34204.95 ボリンジャー:-2σ(26週)
32452.50 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 68.81(前日64.61)
ST.Slow(9日) 58.82(前日45.60)
ST.Fast(13週) 86.01(前日86.35)
ST.Slow(13週) 90.31(前日90.43)
［2025年7月18日］
株探ニュース