『ファンタスティック４：ファースト・ステップ』入場者特典、メタリック加工カード配布決定

(MCU)最新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』の入場者特典として、人気を博したメタリック加工の「マーベル映画 特製コレクタブルカード」が配布されることが決定した。

『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』『サンダーボルツ*』時にも配布され、好評となったカードの第3弾となる。

(c) 2025 20th Century Studios / (C) and TM 2025 MARVEL. (c) 2025 20th Century Studios / (C) and TM 2025 MARVEL.

「IMAX(R)」バージョンと「Dolby Cinema/4D/ScreenX/ULTRA 4DX」バージョンでデザインが異なる2種類。躍動感たっぷりの“ファンタスティック4”と、“5人目のファンタスティック”と呼ばれる高機能ロボットのハービー(H.E.R.B.I.E.)が描かれている。日本でしか手に入らないこのカードは、ここを逃すと2度と出会えない“入手必須“なアイテムとなりそうだ。

あわせて映画の本編映像も公開に。記者たちにギャラクタスをどう倒すのかと尋ねられたリーダーのリード・リチャーズが答えに困窮するシリアスな場面となっている。



ギャラクタス襲来に備えよ……ヒーロー新時代が始まる。MCU待望の最新作『ファンタスティック4:ファースト・ステップ』は2025年7月25日(金)日米同時公開。