ºÆ¿³¤ÇÁ°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¤ËÌµºáÈ½·è¡ÖÍºá¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¡½Ò¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
39Ç¯Á°¡¢Ê¡°æ»Ô¤ÇÃæ³Ø3Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤¬»¦³²¤µ¤ì¡¢»¦¿Í¤Îºá¤ÇÉþÌò¤·¤¿Á°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¤ÎºÆ¿³¡á¤ä¤êÄ¾¤·¤ÎºÛÈ½¤Ç¡¢Ì¾¸Å²°¹âºÛ¶âÂô»ÙÉô¤ÏÌµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½½êÁ°¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
Ì¾¸Å²°¹âºÛ¶âÂô»ÙÉô¤ÎÁ°¤«¤é¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£È½·è¤ÎÆÉ¤ß¾å¤²¤Ï¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¤Û¤É¸á¸å2»þ²á¤®¡¢Ë¡Äî¤ÇÌµºá¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Á°Àî¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°Á°¤ò¸þ¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡¢»þÀÞ¡¢¾å¤ò¸þ¤¤Ê¤¬¤é·Ú¤¯ð÷¤¤¤ÆÈ½·è¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï1986Ç¯3·î¡¢Ê¡°æ»Ô¤ÇÃæ³Ø3Ç¯¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤òÊñÃú¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÁ°Àî¾´»Ê¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¤¬Ä¨Ìò7Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÉþÌò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á°Àî¤µ¤ó¤ÏÁÜººÃÊ³¬¤«¤é°ì´Ó¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¡¢µîÇ¯10·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤ÎÀÁµá¤ÇºÛÈ½¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡¤ÏºÆ¿³¤Ç²þ¤á¤ÆÍºá¤ò¼çÄ¥¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¾Úµò¤ÏÄó½Ð¤»¤º¡¢Á°Àî¤µ¤ó¤ÎÌµºá¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÁýÅÄ·¼Í´ºÛÈ½Ä¹¤Ï¤¤ç¤¦¤ÎÈ½·è¤Ç¡¢¡ÖÉþ¤Ë·ì¤¬ÉÕ¤¤¤¿Á°Àî¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¡×¤È¤¹¤ëÃÎ¿Í¤Î¾Ú¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÎ¿Í¤¬¼«¿È¤Î·º»ö»ö·ï¤ÎÎÌ·º¤òÍÍø¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¦¤½¤Î¶¡½Ò¤ò¹Ô¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÁÜºº¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÁÜººµ¡´Ø¤¬¡¢Â¾¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¶¡½Ò¤òÍ¶Æ³¤·¤¿µ¿¤¤¤¬Ê§¿¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤·¡¢Íºá¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¡½Ò¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸¡»¡Â¦¤¬Íè·î1Æü¤Þ¤Ç¤Ë¾å¹ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ö·ï¤«¤é39Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢Á°Àî¤µ¤ó¤ÎÌµºá¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£