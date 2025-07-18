¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×¥ª¥¢¥·¥¹¼çÂê²Î¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¼¨º¶¡©¡¡SNS¤ÇÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö²Î»ì¤âÉÔ²º¤Ê¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡Ö²Î»ì¤¬ÈùÌ¯¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤ÆÄ»È©Î©¤Ã¤¿¡Ä¡×
¥ª¥¢¥·¥¹¼çÂê²Î¤¬Âç¹¥É¾
¡¡ÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ö¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤¬17Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÎ®¤ì¤ë¼çÂê²Î¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¡ÖDon't Look Back In Anger¡×¤Î²Î»ì¤¬¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò°Å¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°¤Éô¥µ¥À¥ò±é¤¸¤ë¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¤Ï50ºÐ¤ÎÊÛ¸î»Î¡£·ëº§¤·¤Ê¤¤¼çµÁ¤ò¤Ä¤é¤Ì¤ÄÌ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÉÂ±¡¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿Ææ¤á¤¤¤¿Èó¾ï¶ÐÈþ½Ñ¶µ»Õ¡¢¾¾¤¿¤«»Ò±é¤¸¤ëÎëÌÚ¥Í¥ë¥é¤È±¿Ì¿¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò²Ì¤¿¤·ÅÅ·â·ëº§¡£¤¢¤ëÆü¡¢¹¬ÂÀÏº¤ÏºÊ¤Î±£¤µ¤ì¤¿à²áµîá¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºÊ¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤Ã¤¿Ìë¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤ëºÊ¤Î¿²»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¹¬ÂÀÏº¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖDon't Look Back In Anger¡×¤¬Î®¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î²Î»ì¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤«¤é³×Ì¿¤ò»Ï¤á¤ë¡×¡Ö¥µ¥ê¡¼¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤µ ²¶¤¿¤Á¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤Æ¤¯¤Î¤ò ¤â¤¦ÃÙ¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ê¤Ê¤¬¤é Èà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¯¤±¤É ¡Ø·ù¤Ê»×¤¤½Ð¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¡Ù ²¶¤Ë¤Ï¤½¤¦Ê¹¤³¤¨¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÀá¤¬¡¢ºÊ¤Îà²áµîá¤È¸þ¤¹ç¤¦¹¬ÂÀÏº¤Î¿´¾ð¤ä¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¼çÂê²Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²Î»ì¤âÉÔ²º¤Ê¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï?¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦Íè½µ¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Æ´®¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¹¬ÂÀÏº¡á°¤Éô¥µ¥À¥ò¤Î¾õ¶·¤È²Î»ì¤¬ÈùÌ¯¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤Æº®Íð¤Èº¤ÏÇ¤Ç¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ÇÄ»È©Î©¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¥é¥¹¥È¤Ë¤³¤Î¶Ê»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡¢Å·ºÍ¤«¤è¡¡»×¤ï¤ºÓ¹¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎOASISºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£