¼ï¤â¤Ø¤¿¤â¼è¤é¤º¤ËOK¡ªÊñÃú¤¤¤é¤º¤Ç¼ê´Ö¤Ê¤·¡Ö¤Þ¤ë¤´¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆù¤ß¤½¼Ñ¡×
¡Ú¥Ð¥ê¥¨12ÉÊ¡Û¥³¥¹¥Ñ°Õ¼±¡ª²ÆÌîºÚ¤È¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Î¤ªÆù¤Ç¤¬¤Ã¤Ä¤ê¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¤ª¤«¤º
¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤òÄ´Íý¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¤Ø¤¿¤È¼ï¤ò¥¥ì¥¤¤Ë¤È¤ëºî¶È¤¬¾¯¤·ÌÌÅÝ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò¤Þ¤ë¤´¤È»È¤¦¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²ÃÇ®Ãæ¤ÎÇËÎö¤òËÉ¤®¡¢Ì£¤¬¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡ª
¢£¤Þ¤ë¤´¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÎÆù¤ß¤½¼Ñ
Æù¤ß¤½¤È¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¡¢¼ï¤â¤Ø¤¿¤â¤ª¤¤¤·¤¯¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡ª
ÆÚ¤Ò¤Æù...200g
¥Ô¡¼¥Þ¥ó...¾®4¸Ä¡ÊÌó130g¡Ë
¢££Á¡ãº®¤¼¤ë¡ä¡¡¡¡
ø¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬...¾®¤µ¤¸1
ø¤ß¤½¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢¼ò...³ÆÂç¤µ¤¸1¤È1/2
ø¿å...1/2¥«¥Ã¥×
¢£¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´
øÊÒ·ªÊ´¡¢¿å...³Æ¾®¤µ¤¸1
¥µ¥é¥ÀÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¥¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤Ø¤¿¤Ä¤¤Î¤Þ¤Þ¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ç¤®¤å¤Ã¤È²¡¤·ÄÙ¤¹¡£
POINT
¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï¤Ø¤¿¤â¼ï¤â¼è¤é¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÄÙ¤¹¡£²ÃÇ®Ãæ¤ÎÇËÎö¤òËÉ¤®¡¢Ì£¤¬¤·¤ß¤Æ¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ë¡£
2¡¥Ä¾·ÂÌó18cm¤ÎÆé¤ËÌý¾®¤µ¤¸1¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¡£»þ¡¹ÌÚ¤Ù¤é¤Ê¤É¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÌó2Ê¬¾Æ¤¯¡£¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤·¤¿¤é¾å²¼¤òÊÖ¤·¤ÆÆ±ÍÍ¤ËÌó2Ê¬¾Æ¤¡¢°ìÅÙ¼è¤ê½Ð¤¹¡£Ìý¾®¤µ¤¸1¤òÂ¤·¤Æ¤Ò¤Æù¤ò²Ã¤¨¡¢Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£
3¡¥£Á¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤òÌá¤·Æþ¤ì¤ÆÁ´ÂÎ¤òÊ¿¤é¤Ë¤¹¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å²Ð¤Ë¤·¡¢Ìó10Ê¬¼Ñ¤ë¡£
4¡¥¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤Æ¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Çº®¤¼¤ë¡£
¡Ê¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿»ÔÀ¥±Ù»Ò¡¡1¿ÍÊ¬304kcal¡¿±öÊ¬1.8g¡Ë
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÉÍÜ¤òÌµÂÌ¤Ê¤¯¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡ª¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Î²¼¤´¤·¤é¤¨¡¢ÁáÂ®»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
»£±Æ¡¿ÆñÇÈÍº»Ë¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿º´¡¹ÌÚ¥«¥Ê¥³¡¡±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿ÅÄµ×¾½»Ò
Ê¸¡áÆÁ±ÊÍÛ»Ò