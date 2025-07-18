１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）

　【新華社北京7月18日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で16日、色鮮やかな夕焼け空が広がり、訪れた人々を魅了した。

１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）
１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）