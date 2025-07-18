ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 鳴沙山・月牙泉風景区に鮮やかな夕焼け空 中国甘粛省敦煌市 鳴沙山・月牙泉風景区に鮮やかな夕焼け空 中国甘粛省敦煌市 鳴沙山・月牙泉風景区に鮮やかな夕焼け空 中国甘粛省敦煌市 2025年7月18日 15時59分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ １６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） 【新華社北京7月18日】中国甘粛省敦煌市の鳴沙山・月牙泉風景区で16日、色鮮やかな夕焼け空が広がり、訪れた人々を魅了した。１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮）１６日、鳴沙山・月牙泉風景区を散策する観光客。（敦煌＝新華社配信／張暁亮） リンクをコピーする みんなの感想は？