来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇７月２０日



※日・参議院選挙の投開票



◇７月２１日



２３：００ 米・景気先行指標総合指数

※海の日の祝日で日本市場は休場



◇７月２２日



１０：３０ 豪・豪中央銀行金融政策会合の議事要旨公表

２１：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が発言

２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数

※日・閣議



◇７月２３日



１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

２３：００ 米・中古住宅販売件数

※米・２０年物国債入札



◇７月２４日



１５：００ 独・８月ＧＦＫ消費者信頼感調査

１５：４５ 仏・企業景況感指数

１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）理事会の結果発表

２１：３０ 米・新規失業保険申請件数

２１：３０ 米・失業保険継続受給者数

２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見

２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

２３：００ 米・新築住宅販売件数



◇７月２５日



０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数

０８：５０ 日・企業向けサービス価格指数

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１４：００ 日・景気動向指数（改定値）

１５：００ 英・小売売上高

１５：４５ 仏・消費者信頼感指数

１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数

２１：３０ 米・耐久財受注







◎決算発表・新規上場など



○７月２１日



※海外企業決算発表：ベライゾン・コミュニケーションズほか



○７月２２日



決算発表：令和ＡＨ <296A>，インソース<6200>，コメリ<8218>

※海外企業決算発表：コカ・コーラほか



○７月２３日



決算発表：ブロンコＢ<3091>，オービック<4684>，フューチャー<4722>，ＯＢＣ<4733>，ＯＢシステム<5576>，航空電子<6807>，ＫＯＡ<6999>，キヤノン電<7739>，信越ポリ<7970>，キヤノンＭＪ<8060>，両毛システム<9691>，クレオ<9698>

※海外企業決算発表：アルファベット，ＩＢＭ，テスラほか



○７月２４日



決算発表：サーティワン<2268>，カワチ薬品<2664>，綿半ＨＤ<3199>，エイトレッド<3969>，信越化<4063>，中外薬<4519>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，富士通ゼ<6755>，三菱自<7211>，キヤノン<7751>，未来工業<7931>，小松ウオール<7949>，光世<8617>，空港施設<8864>，ＳＥＨＩ<9478>，ナガセ<9733>，植松商<9914>

※東証グロース上場：フラー<387A>

※海外企業決算発表：ハネウェル・インターナショナル，インテルほか



○７月２５日



決算発表：日本電技<1723>，九電工<1959>，三晃金<1972>，ブルドック<2804>，ホギメデ<3593>，伊勢化<4107>，石原ケミ<4462>，ＳＢＩＧＡＭ<4765>，高純度化<4973>，日精線<5659>，アマノ<6436>，東光高岳<6617>，ルネサス<6723>，ファナック<6954>，太平洋工<7250>，フジオーゼ<7299>，第四北越ＦＧ<7327>，スクリン<7735>，椿本興<8052>，七十七<8341>，ほくほくＦＧ<8377>，阿波銀<8388>，ジャフコＧ<8595>，極東証券<8706>，エスコン<8892>，ヒガシＨＤ<9029>，沖縄セルラー<9436>，メタウォータ<9551>，会舘<9701>，大丸エナ<9818>，ミスミＧ<9962>，ジェコス<9991>ほか



出所：MINKABU PRESS