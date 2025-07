北半球最大のカー二バル！第40回浅草サンバカーニバル パレードコンテスト

浅草サンバカーニバル実行委員会は、2025年8月30日(土)に、「第40回浅草サンバカーニバル パレードコンテスト」を開催します。

第40回浅草サンバカーニバル パレードコンテスト

開催日時:2025年8月30日(土) 13:00〜

※時間は予告なく変更となる場合があります

開催場所:浅草 馬道通り〜雷門通り

主催 :浅草サンバカーニバル実行委員会

後援 :東京都、台東区、外務省、駐日ブラジル大使館、日本ブラジル中央協会、ときめきたいとうフェスタ

特別協賛:アサヒビール株式会社

協力 :金龍山 浅草寺、協同組合 浅草商店連合会、一般社団法人 浅草観光連盟、株式会社ジェイコム 東京すみだ・台東局、株式会社大塚商会、浅草花やしき、浅草ROX、アサヒ飲料株式会社、明治安田生命、浅草うまいもの会、浅草のれん会、浅草国際通り商店街連合会、JRAウインズ浅草、ヒューリック株式会社、浅草専門店会、東京浅草組合、朝日信用金庫、ザ・ゲートホテル雷門 by HULIC、FC東京、荒井商事株式会社、株式会社永谷園、株式会社イマイ、株式会社アクティオ、味の素株式会社「Sazon(R)」、浅草有志通り会・町会(順不同)

ブラジルのリオデジャネイロのカーニバルをお手本とする出場チームの努力により、北半球最大のカー二バルと称するにふさわしい質を誇っています。

1981年8月29日に第1回目の「浅草サンバカーニバル パレードコンテスト」が開催されて以来、2025年はいよいよ記念すべき第40回目を迎えます。

応募いただいた方には、浅草サンバカーニバル当日、パレードコンテストを指定席でご覧いただける特別招待席に加え、オリジナルタオルと公式パンフレットを用意しています。

アニバーサリーイヤーとなる2025年は、パレードコンテストに加え、浅草寺にてブラジル物産展も同時開催します。

また、40回目の節目を記念した公式記念Tシャツも制作しました。

購入特典として、サンバカーニバルのオープニングパレードに参加できます。

サンバカーニバル当日には、インストラクターによるレッスン付きですので、はじめての方も安心して参加できます。

様々な企画が目白押しの2025年の浅草サンバカーニバルで浅草の夏はサンバで彩られましょう。

第40回浅草サンバカーニバル パレードコンテスト 公式記念Tシャツ

【浅草サンバカーニバルサポーターズ(個人協賛)】

・協賛金 :1口 8,000円

・協賛特典:(1)パレードコンテストを指定席でご覧いただける特設招待席1席

(2)浅草サンバカーニバルオリジナルタオル1枚

(3)浅草サンバカーニバル公式パンフレット1部

※車いす専用スペースも用意していますので、お問い合わせください。

【ブラジル物産展】

日本ブラジル外交関係樹立130周年記念

ブラジル物産展―食と文化と歴史を紹介―

日程 :2025年8月30日(土) 31日(日)

時間 :10:00-17:00

開催場所:浅草寺境内

